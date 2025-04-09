Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu

Peru'da yaşanan yürek burkan bir olay, insan-hayvan dostluğunun ne kadar derin olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun süredir hasta olan Jacinto adlı adamın vefatının ardından, sadık köpeği Crispín'in cenaze sırasındaki davranışları sosyal medyada milyonlarca kişiyi duygulandırdı.

Jacinto'nun kuzeni tarafından paylaşılan görüntülerde, cenaze töreni sırasında sahibinin neden toprağa gömüldüğünü anlayamayan küçük köpek Crispín'in mezarı kazmaya çalıştığı anlar yer alıyor. TikTok'ta paylaşılan video, 5,4 milyon izlenme alarak kısa sürede viral oldu.

Görüntülerde mezarlık görevlileri Jacinto'nun tabutunu beton plaklarla kapatırken, Crispín'in kafası karışmış bir halde etrafta dolaştığı görülüyor. Bir anda beton plakaların üzerine atlayan köpek, sahibinin kokusunu aramaya başlıyor. Mezar tamamen kapatıldıktan sonra bile Crispín ısrarla toprağı kazıyor, hatta mezarın yanına küçük bir çukur açarak kafasını içeri sokuyor.

Jacinto'nun hastalığı boyunca bir an olsun yanından ayrılmayan Crispín, ölüm döşeğinde bile sahibinin başucundaydı. Videoya düşülen notta, "Crispín kuzenimin neden yer altında olduğunu anlayamadı ve onunla gitmek istedi. Ona sonuna kadar eşlik ettiğin için teşekkürler Crispín" ifadeleri yer aldı.

Uzmanlar, hayvanların özellikle uzun süre birlikte yaşadıkları sahiplerinin kaybını derin bir şekilde hissettiklerini ve yas tutabildiklerini belirtiyor. Crispín'in hikâyesi, hayvanların sadakatinin ve sevgisinin ne denli güçlü olabileceğini gösteren sayısız örnekten biri olarak kayıtlara geçti.