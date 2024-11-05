Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi

Ferudun Ozmen:

Ferhat eser.. Ebeveyn olarak çocuklarınıza hayvan sevgisini merhameti vicdanlı olmayı hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğretmiyorsanız bu hayvanların suçu değil.. Elbette hiç bir hayvan sever çocukların ısırılmasını istemiyor ama bazı çocuklar da o kadar masum değil kaç defa şahit oldum uyuyan köpeğe taş atan canını yakan eline sopa alıp onu kışkırtan işte bunlar çocuğuna hayvan sevgisini aşılamayan ebeveynlerin suçu. Allahın yarattığı bir canın yaşam hakkını elinden almak hiç bir insanın hakkı değil. Öteki tarafta bu kötü niyetinin bedelini ödetecek Rabbim var unutma.