Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi - Son Dakika
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Yaşam

Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi

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Sahipleri tarafından terk edildikten sonra bakıma muhtaç hale gelen Alman kurdunun, 12 hafta sonra geçirdiği muhteşem dönüşüm görenleri mest ediyor.

05.11.2024 12:10
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Sahiplerinin kulübesinde aç-susuz bırakıp gittiği Alman kurduna sahip çıkan bir hayvansever, köpeğin 12 haftada geçirdiği değişimi de gün gün kaydetti. 12 haftanın sonunda köpeğin geçirdiği değişimi görenler "Sevgi iyileştirir", "Sevginin niteliği sabittir," "Bakışları iyileşmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi

Hayvan Hakları, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    hala uyutmadılarmı bu köpekleri ya 9 73 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çoluk çocuk sokağa çıkamıyor olula gidemiyor bu hayvanlar yüzünden bunları lütfen alın sokaklardan acilennnn 9 35 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Yazık ya 31 1 Yanıtla
  • Alp Eren:
    Ferhat eser burda her gün sana küfür ediliyor (küfre karşıyım) sen halen hayvanlara düşmanlık ediyorsun çok garip 21 3 Yanıtla
  • Bilgin Öztürk:
    Hani , değişim nerde 9 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    eve sağlam dönenler ısırılmadığınız her güne şükredin 5 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alp banaküfredenlerin analarınaatliyim insanların içinde vahşi hayvanların ne işi var hastamisiniz siz kactane çocuk öldü nasıl bir vicdan var sizde 4 14 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ferhat eser.. Ebeveyn olarak çocuklarınıza hayvan sevgisini merhameti vicdanlı olmayı hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğretmiyorsanız bu hayvanların suçu değil.. Elbette hiç bir hayvan sever çocukların ısırılmasını istemiyor ama bazı çocuklar da o kadar masum değil kaç defa şahit oldum uyuyan köpeğe taş atan canını yakan eline sopa alıp onu kışkırtan işte bunlar çocuğuna hayvan sevgisini aşılamayan ebeveynlerin suçu. Allahın yarattığı bir canın yaşam hakkını elinden almak hiç bir insanın hakkı değil. Öteki tarafta bu kötü niyetinin bedelini ödetecek Rabbim var unutma. 12 2 Yanıtla
  • Alp Eren:
    2 gün önce 6 yaşındaki kız çocuğu insan tarafından öldürüldü o zaman neden demedin insanlar uyutulsun diye 11 2 Yanıtla
  • Alp Eren:
    nasıl vicdan var diye soruyorsunya keşke kendi vicdanınıda sorgulasan bir kere halen en kutsal varlıklarımız annelere küfür ediyorsun yazık ben yaratılanı seviyorum yaratandan ötürü insanda mantık var bilerek yapıyor hayvan sadece koruma iç güdüsüyle hareket ediyor 3 1 Yanıtla
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