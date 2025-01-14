Sahte içki satan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek - Son Dakika
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Yaşam

Sahte içki satan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

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İstanbul Valiliği, geçtiğimiz yıl 110 kişinin zehirlendiği ve 48 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki satışıyla ilgili yeni bir genelde yayımladı. Genelgeye göre, sahte veya kaçak alkol satışı yapan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

14.01.2025 12:07  Güncelleme: 12:18
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İstanbul Valiliği tarafından kaçak ya da sahte içki kullanımının yol açtığı zehirlenme ve ölüm vakalarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yürütülen denetimle artırılıyor. Valilik yayımladığı genelgeyle yeni düzenlemelerin getirildiğini duyurdu.

KAMERA KAYDI ZORUNLULUĞU

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında sahte içkiden 110 kişinin zehirlendiğini ve 48 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Valilik, 10 Ekim 2024 tarihli yayımladığı genelgeyle alkol satışı yapan işletmelere 24 saat kesintisiz ve yüksek kaliteli görüntü kaydı zorunluluğu getirdi.

SAHTE İÇKİ SATAN İŞLETMELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli yayımlanan genelgeyle sahte ya da kaçak içki satan işletmeler üzerindeki yaptırımlar artırıldı. Yeni genelgeyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan ve Özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülkî İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin idari işlemlere ek olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticileri, genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olup, aksi durumların tespiti durumunda ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sahte içki satan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

Sahte İçki, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sahte içki satan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cengiz Sahin:
    Ceza yol yani ölen ölsün parayı alan alsın ne güzel ülke 10 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bizler sahte içkiyi neresinden anlayacağız? yoksa ölünce mi ? 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ölümüne susayan içsin abeyy ne diyelim 4 6 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    İptal etsen ne olacak ki burası Türkiye başkasının adına yeni ruhsat alır.Gözünün sevdiğimin ülkesi birbirimizin katili oluyoruz 4 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunlara ayran satma mecburiyeti getirilsin. 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Hayra vesile vasıta olan hayrı yapan gibidir şerre vesile olan şerri yapan gibidir hz Muhammedimiz bu tekelcilerin kazandığı haram zehir zıkkım dır 1 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    yok canım neden iptal ediyorsunuz. Ayıp olmazmı 0 0 Yanıtla
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