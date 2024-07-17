Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

Şanlıurfa'da madde bağımlılığı ile ilgili örnek bir proje hayata geçiriliyor. Türkiye'de madde bağımlılığı ile mücadelede başarılı olan Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte faaliyetlere başlıyor.

17.07.2024 23:34
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Liman Ayık Yaşam Derneği ile Şanlıurfa için hayırlı bir protokole imza attı. Protokol kapsamında Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile merkezi İstanbul'da olan alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde aktif bir rol üstlenen sivil toplum kuruluşlarından olan Liman Ayık Yaşam Derneği ile protokol imzalandı. Buna göre dernek Şanlıurfa'da şube açarak kentte bağımlılıkla etkin bir şekilde mücadele edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı makamında ziyaret eden Liman Ayık Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakan Yalman ve yönetimi ziyaretin ardından toplantı salonunda istişarelerde bulundular. Görüşmede yıkıcı etkileriyle aileleri yok eden, gençlerin hayatlarını karartan bağımlılıkla mücadelede birlikte yol yürüme kararı alındı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSU BİZİM İÇİN İLK SIRADA"

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusuna önem verdiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Şanlıurfa için önemli işler yapmanın gayreti içindeyiz.Bugün burada attığımız imza bu gayretlerimizin en son noktasıdır. Bağımlılıkla mücadele önem verdiğimiz konuların ilk sırasında bulunuyor. İstanbul'da Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanışma fırsatını bulduk. Valiliğimizin de destekleriyle derneği oluşturduk. Şehri imar etmek kadar belki ondan çok daha önemlisi bir neslin imarıdır. Maalesef günümüzde neslimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.Özellikle bu uyuşturucu illeti toplumların başına bela olmaya aday bir konu ve özellikle bizim son dönemde ülkemizde çok sık gündeme getirilen konuların başında yer alıyor. Biz Belediye Başkanı olunca halkımızın teveccühüne nasıl layık oluruz diye kafa yorduk. Bağımlılıkla mücadele ve dezavantajlı kesimlere yardımlar konusunda çalışmalar yaptık. Bilimsel ve modern tıbbın da imkânlarından faydalanarak maddeden manaya geçiş sürecini Şanlıurfa'da başlattık. Bu konuda iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Bir gencimizin hayatının kurtulması toplum ve bizim için son derece önemlidir. Mekân konusunda Eyyübiye Belediyesi'nin kullanmış olduğu, mülkiyetinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu yerin tahsisini yaptık. Bu konuda Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a da teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

"BAŞKANIMIZ'IN DESTEĞİ İLE ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Liman Ayık Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakan Yalman ise konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusunda önemli işler, hayırlı işlere imza atma gayreti ile çalışacaklarını kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı

"GENÇLER ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN"

Daha önce madde bağımlısı olan ve Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştıktan sonra bu alışkanlıklarından vazgeçen gençler de yaşadıkları anları anlatarak gençlerin madde bağımlılığından kurtulmasının mümkün olduğunu yeter ki umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini aktardılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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