Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'ne Ödül!

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda protokol üyesi, belediye başkanı ve basın mensubu törene katıldı. Yoğun ilgi gören tören, yerel yönetimlerin başarılı projelerini ödüllendirmesiyle büyük yankı uyandırdı.

"ÖDÜLÜ BİZE LAYIK GÖREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, ödülünü aldıktan sonra Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada, organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ödüle kendilerini layık gören herkese teşekkür etti. Ağan, bu ödülün Şanlıurfa'nın başarılı projelerinin bir yansıması olduğunu ifade etti.