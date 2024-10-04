Şanlıurfa\'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

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BELSAN AŞ'de istihdam edilmek üzere yapılan kura çekilişinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da katılımıyla 121 otobüs şoförü belirlenmişti. Başvurusu değerlendirilen ve sürüş testini geçen Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'da ilk kadın otobüs şoförü olma unvanını kazandı.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da bir ilk olarak kadın otobüs şoförünün görevine başlayacağını, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade ederek Şanlıurfa'nın ilk kadın şoförü Fatma Hort Kumaş'a görevinde başarılar diledi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kumaş, direksiyon başındayken vatandaşların şaşkınlık ve memnuniyetle karşılaştığını gözlemledi. Diğer kadınlara cesaret çağrısında bulunan Kumaş, "Kadınlar da belediye otobüs şoförlüğü yapabilir. Kadın şoförlerin sayısının artmasını bekliyoruz," dedi.

Kumaş, bu süreçte kendisini destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da teşekkür etti.