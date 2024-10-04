Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BELSAN AŞ'de otobüs şoförü olarak görevine başlayan Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'da ilk kadın otobüs şoförü oldu. Kura çekilişi ile belirlenen 121 otobüs şoföründen biri olan Kumaş, 90 numaralı Üniversite Kampüs hattında görev yapacak.

04.10.2024 15:40  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BELSAN AŞ'de istihdam edilmek üzere yapılan kura çekilişinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da katılımıyla 121 otobüs şoförü belirlenmişti. Başvurusu değerlendirilen ve sürüş testini geçen Fatma Hort Kumaş, Şanlıurfa'da ilk kadın otobüs şoförü olma unvanını kazandı.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da bir ilk olarak kadın otobüs şoförünün görevine başlayacağını, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade ederek Şanlıurfa'nın ilk kadın şoförü Fatma Hort Kumaş'a görevinde başarılar diledi.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Kumaş, direksiyon başındayken vatandaşların şaşkınlık ve memnuniyetle karşılaştığını gözlemledi. Diğer kadınlara cesaret çağrısında bulunan Kumaş, "Kadınlar da belediye otobüs şoförlüğü yapabilir. Kadın şoförlerin sayısının artmasını bekliyoruz," dedi.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Kumaş, bu süreçte kendisini destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da teşekkür etti.

Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
Şanlıurfa\'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan cansın:
    tebrikler 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Ben isveç’teyim burda Otobüs şöförleri hatta kamyon şoförleri çoğu kadın. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement