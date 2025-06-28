Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi - Son Dakika
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Yaşam

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi

Şanlıurfa\'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi
28.06.2025 18:48  Güncelleme: 18:57
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Şanlıurfa Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen kermes etkinliği, şehit ailelerinin çocuklarına burs sağlamak amacıyla başladı. TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın katıldığı kermes yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına burs sağlamak amacıyla kermes düzenlendi. Kermese, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ da katıldı.

Şanlıurfa Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği tarafından şehit çocuklarına burs sağlamak amacıylakermes etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi

ÜST DÜZEY PROTOKOL ÜYELERİ KATILDI

Urfa City AVM fuaye alanında organize edilen ve 2 gün sürecek olan kermese TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, TBMM İdari Amiri İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Abdurrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdi Kaya, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, il emniyet müdürlüğü müdür yardımcıları, amirler ve personeller katıldı.

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un eşleri Sengül Aksoy başta olmak üzere birçok polis eşlerinin birlikte yürüttüğü kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi

BEKİR BOZDAĞ'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Kermeste gıda ürünleri, giyim, mutfak, hediyelik eşya, oyuncak gibi birbirinden farklı birçok ürün satışa sunuldu.

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi

Kermeste satışa sunulan ürünlerin yanı sıra il Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, KOM ve Narkotik şube ekipleri de bilgilendirme amaçlı vatandaşlarla broşürler dağıttı.

Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi

Kermese katılan TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ burada yaptığı açıklamasında Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un eşleri Sengül Aksoy ve diğer polis eşlerine böylesi anlamlı bir etkinliği organize ettikleri için teşekkürlerini ileterek tüm Urfalıları kermese gelerek destek vermelerini istedi.

Haber : Mustafa Emir Uzun : Habeler.com muhabiri

3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da şehit çocuklarına destek için kermes düzenlendi - Son Dakika

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