Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum - Son Dakika
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Yaşam

Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

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Uçakta karşılaştığı trans bireyin sevgi gösterisine kayıtsız kalamayan Mustafa Sarıgül, ''Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum'' diyerek trans bireyin ilgisini karşılıksız bırakmadı.

13.02.2025 10:10  Güncelleme: 10:16
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta karşılaştığı trans bireyle yaşadığı samimi diyalogla gündeme geldi. Trans bireyin "Sizi çok seviyorum" demesi üzerine Sarıgül, "Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Sarıgül\'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bu Kim:
    chpnin gururusunuz sayin başkanim )) 31 7 Yanıtla
  • Derman null:
    Ağırla ama başka birşey yapma.. Sen rahat durmaz sın 21 0 Yanıtla
  • İsmail Şişman:
    hayırlı işler 13 0 Yanıtla
  • kayserili:
    tecrübeli zaten :) 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şanlı galatasaraylı :)))) 7 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    AZ ALKMAR SAPLİYCAK 6 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Baskanim yine değişik işler pesinde:)) 8 0 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    kesın kayacak 0 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Videodaki hanımı, aman ülkeyi ülkeyi siz şaha kaldıracaksınız başkanım. 0 0 Yanıtla
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