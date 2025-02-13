Sarıgül\'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Yaşam

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta karşılaştığı trans bireyle yaşadığı samimi diyalogla gündeme geldi. Trans bireyin "Sizi çok seviyorum" demesi üzerine Sarıgül, "Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.