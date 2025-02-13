CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta karşılaştığı trans bireyle yaşadığı samimi diyalogla gündeme geldi. Trans bireyin "Sizi çok seviyorum" demesi üzerine Sarıgül, "Telefon numaramı vereceğim, sizi mutlaka ağırlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Yaşam › Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum - Son Dakika
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