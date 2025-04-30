Türkiye'nin geleneksel mutfak kültürünü çağdaş sürdürülebilirlik anlayışıyla harmanlayan Şef Reşat Aydın, doğaya dost pişirme teknikleri ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Aydın'a göre, gastronomi artık sadece lezzet değil, enerji politikaları ve çevre etiği ile de ilgilenmek zorunda.
Geleneksel mutfağımızda zaten yenilenebilir enerji vardı. Tandırda odun ateşiyle yavaş pişen etler, güneşte kurutulan meyveler, fermente edilen yoğurtlar… Şimdi bunları teknolojiyle destekleyerek yeniden kullanma zamanı geldi.
Aydın, özellikle büyük şehirlerdeki restoran ve ev mutfaklarında yoğun enerji tüketiminin doğrudan karbon ayak izi yarattığını vurguluyor. Ona göre çözüm, doğadan gelen enerjiyle, doğaya saygılı yöntemleri buluşturmaktan geçiyor:
Yemek pişirmek sadece karın doyurmak değil, doğayla bir etkileşim kurmaktır. Elektriği güneşten alabiliriz, organik atıklardan biyogaz üretebiliriz. Hem doğayı koruruz hem de gerçek anlamda sürdürülebilir bir lezzet yaratabiliriz.
Şef Reşat Aydın, özellikle genç şeflere çağrıda bulunarak, geleneksel tekniklerin modern mutfaklara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyerek:
Güneşte domates kurutmayı, yoğurt mayalamayı, tandırda, doğal taş fırınlarda, doğalpişirme tekniklerini hayata geçirelim. Bu sadece gelenek değil, gelecektir. Yenilenebilir enerjiyle birleştiğinde, kültürümüz dünyaya örnek olabilir.
Aydın'ın önerdiği bazı uygulamalar şunlar:
Bugün mutfağımızda aldığımız her karar, doğanın geleceğini etkiliyor. Mutfak bir laboratuvar değil; yaşayan bir organizma gibi, doğaya uyumlu olmalı. Yenilenebilir enerjiye geçmezsek, sadece kaynaklarımızı değil, kültürümüzü de kaybederiz.
Son Dakika › Yaşam › Şef Reşat Aydın: Yenilenebilir enerjilere dönmeliyiz, mutfakta doğaya saygılı bir devrim gerekli - Son Dakika
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