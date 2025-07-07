Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Şehit Özkan Özkanlı\'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı
07.07.2025 13:53
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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu.

2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

YETİM ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORMUŞ

Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı'ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı'nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

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Son Dakika Yaşam Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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