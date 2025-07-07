Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu.
2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.
Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı'ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı'nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.
Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Yaşam › Şehit Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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