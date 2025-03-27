Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Yaşam

Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

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Saraçhane'deki eylemlerde tarihi mezar taşlarının zarar gördüğü Şehzadebaşı Camii İmamı, Saraçhane'deki eylemcileri kastederek "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Demir yumruğu yersiniz, aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

27.03.2025 10:08
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk operasyonunda tutuklanması sonrası Saraçhane'de toplanan kalabalığın zarar verdiği Şehzadebaşı Camii imamından tartışmaları körükleyecek bir çıkış geldi.

Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

"HİÇ BOŞUNA UMUTLANMAYIN OĞLUM"

Dün gece Kadir Gecesi'nde verdiği vaazda dikkat çeken ifadeler kullanan Şehzadebaşı Camii imamı, "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye'de bile bitti o iş. Türkiye'de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler

Politika, Suriye, Sözler, Güncel, Toplum, Yaşam, Cami, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Erol:
    Suriye'de o iş bitti derken herhalde golan tepelerini İsrail'e vereijlerini,İsrail'in şama kadar geldiğini söylemek istiyor.hocanın ya dünyadan haberi yok yada hocalık yapmak yerine siyaset yapıyor.siyaset yapacaksanda çıkar üzerindeki cübbeyi yap.siyasetine dini alet etme.bu ülkede Müslümanım diyen herkes müslümandır. 219 175 Yanıtla
  • seyit8682:
    hoca anladık akplisin bunu bu kadar açık söylemene gerek yok 173 124 Yanıtla
  • Barış:
    Hükümetin imamı! Adil kalıp Allah'tan dilememiş, hükümete yandaş olmayı tercih etmiş ve onlardan makam istemiş İyi bir konuma getirilmek için yalamaya çalışmış. Mikrofonla bağıra bağıra sesini amirlerine duyurmak ve terfi almak çabalarından başka bir şey değil yaptığı! Küçük karakter! 146 107 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yazık yükselip müftü olmaya çalışıyorda sana yedirmezler eli kılıçlı hırsız var diyanetin başında 131 113 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Akıllara durgunluk verecek ne var bu vaazda, kimse dananın altında buzağı aramasın, Hocaefendinin dediği gibi herkes aklını başına alsın, aklı olmayanları da akıl verip kullanıyorlar zaten 118 86 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Camiye siyaset girmişse , ibadette duada samimiyette biter.Bu tip kiralık hocaların bir maaşını geç yatır ,camiyede uğramaz. 102 64 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    igrenclikten de, din gorevlisinin siyaset yapmasi. senin gunde 1 saatlik mesainle aldigin parada bilmem kac milyon insanin hem dolu dolu 8 10 12 saat calisma emegi, hem 1 saatlik calismayla aldigin paranda kul hakkia girisin var . sahsi gorusun ne ise es dost arasinda tabiki konus o ayri hitapta hitapsiz 71 44 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    maaşını yatırma selanı okumaz iblsler 31 20 Yanıtla
  • netlog321:
    Hayret bu diyanetin imamları konuşurmuydu..maaşlı troller 29 20 Yanıtla
  • taner taner:
    Yavus bey g tokmak grms 9 2 Yanıtla
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