Selin esir aldığı Antalya\'dan vahim görüntüler! Kaleiçi göle döndü, ilçeler sular altında

Antalya kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında sel meydana geldi, ulaşım adeta durdu. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden bir itfaiye ekibi bile yolda kaldı.
Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.
Kenti olumsuz etkileyen selin ardından Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Meteoroloji'nin dün turuncu kodla uyardığı Antalya gece saatlerinde artan yağışlar adeta felaketi yaşadı. Sele teslim olan şehirde çok sayıda araç sular altında kaldı, birçok ev zarar gördü. 5 ilçede okulların tatil edildiği şehirde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nden ise korkunç görüntüler geldi. Suların altında kalan mahalle ve kurtarma çalışmaları dron ile de görüntülendi.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı.
Son Dakika › Yaşam › Selin esir aldığı Antalya'dan vahim görüntüler! Kaleiçi göle döndü, ilçeler sular altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?