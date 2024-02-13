Selin esir aldığı Antalya\'dan vahim görüntüler! Kaleiçi göle döndü, ilçeler sular altında

Yaşam

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Antalya kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında sel meydana geldi, ulaşım adeta durdu. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden bir itfaiye ekibi bile yolda kaldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kenti olumsuz etkileyen selin ardından Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.