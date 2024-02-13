Selin esir aldığı Antalya'dan vahim görüntüler! Kaleiçi göle döndü, ilçeler sular altında - Son Dakika
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Yaşam

Selin esir aldığı Antalya'dan vahim görüntüler! Kaleiçi göle döndü, ilçeler sular altında

Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.

13.02.2024 12:55
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Antalya kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında sel meydana geldi, ulaşım adeta durdu. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden bir itfaiye ekibi bile yolda kaldı.

Selin esir aldığı Antalya'dan vahim görüntüler! Kaleiçi dereye döndü, ilçeler sular altında

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentin eğlence merkezlerinden biri olan Kaleiçi'nden gelen görüntüler sokakların halini gözler önüne serdi. Şelale gibi akan sular ilçenin her yerini kapladı. Kentte çekilen bir başka görüntüde ise araçların komple suya gömüldüğü görüldü.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kenti olumsuz etkileyen selin ardından Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Selin esir aldığı Antalya\'dan vahim görüntüler! Kaleiçi göle döndü, ilçeler sular altında

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