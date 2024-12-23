Servet Şerifoğlu: En büyük özgürlük kimseye boyun eğmeden yaşamaktır - Son Dakika
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Yaşam

Servet Şerifoğlu: En büyük özgürlük kimseye boyun eğmeden yaşamaktır

Servet Şerifoğlu: En büyük özgürlük kimseye boyun eğmeden yaşamaktır

URAW Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalar yaptı. Hayat hikayesini paylaşan Şerifoğlu, zorluklarla dolu geçmişinden başarıya uzanan yolculuğunu anlattı. "İstanbul'a geldiğimde kalacak yerim ve param yoktu" dedi.

23.12.2024 17:54
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URAW Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, Haber Bahane programında hayatından çarpıcı kesitler paylaştı. Şerifoğlu, çocukluğunun geçtiği Urfa'dan İstanbul'a uzanan zorlu yolculuğunu ve iş hayatında kazandığı başarıları anlattı.

Hayat felsefesini ise, "En büyük özgürlük kimseye boyun eğmeden yaşamaktır" ve "İnsan aldığı risk kadardır" sözleriyle özetledi.

"BABAMI 6 AYDA 1 GÖRÜRDÜM, BABAMLA ÇOK FAZLA ANLAŞAMAZDIK"

Ailesiyle olan ilişkisine değinen Şerifoğlu, babasıyla olan uzak ve zorlu bağını anlattı. Şerifoğlu, "Babamı 6 ayda 1 görürdüm, babamla çok fazla anlaşamazdık" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A GELDİĞİMDE KALACAK YERİM VE PARAM YOKTU"

Genç yaşta İstanbul'a gelen Şerifoğlu, bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi zorlukları şu sözlerle dile getirdi: "İstanbul'a geldiğimde kalacak yerim ve param yoktu."

"URFA'DA MARTI YOK, HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Urfa'dan İstanbul'a göç ettiği dönemlerde yaşadığı kültür şokuna değinen Şerifoğlu, "Urfa'da martı yok, hiç görmemiştim" diyerek Urfa'daki anılarını paylaştı.

"MARTIYI ÖRDEK OLARAK DÜŞÜNÜP AVLAMAYA ÇALIŞTIK"

Urfa'da hiç martı olmadığını ve görmediğini ifade eden Şerifoğlu,"Martıyı ördek olarak düşünüp avlamaya çalıştık." diyerek yaşadığı anı üzüntü içinde anlattı.

"OTOBÜSLE ÇIKTIĞIM URFA'YA KENDİ ARABAMLA DÖNDÜM"

Başarı hikayesini gururla paylaşan Şerifoğlu, "Otobüsle çıktığım Urfa'ya kendi arabamla döndüm" diyerek geçmişten bugüne hayatındaki değişimi özetledi.

"EN BÜYÜK ÖZGÜRLÜK KİMSEYE BOYUN EĞMEDEN YAŞAMAKTIR"

Özgürlük ve bağımsızlık kavramlarına dair görüşlerini dile getiren Şerifoğlu, "En büyük özgürlük kimseye boyun eğmeden yaşamaktır" dedi.

"İNSAN ALDIĞI RİSK KADARDIR"

Başarıya ulaşmada cesaretin önemini vurgulayan Şerifoğlu, "İnsan aldığı risk kadardır" sözleriyle hayat felsefesini izleyicilerle paylaştı.

Gökay Kalaycıoğlu, İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Servet Şerifoğlu: En büyük özgürlük kimseye boyun eğmeden yaşamaktır - Son Dakika

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