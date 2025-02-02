Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Yüksek besin değeri ve eşşiz lezzetiyle dikkat çeken shiitake mantarını eken zengin oluyor. Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan ve "İmparatorların mantarı" olarak isimlendirilen bu mantarın 1 tanesi 17 bin 245 bin TL'ye satılıyor.

02.02.2025 09:44
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Son senelerde sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla beraber, beslenme alışkanlıklarında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliklerin merkezinde ise doğal ve besleyici gıdalar bulunuyor.

Bu gıdalardan biri de, özellikle Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan ve "imparatorların mantarı" olarak isimlendirilen shiitake mantarı. Bu mantarın, 1 tanesi tam 17 bin 245 bin TL'ye satılıyor.

TANESİ 17 BİN TL'YE SATILDI

Ocak ayında yapılan sezon açılış mezatında, Noto Yarımadası'ndan gelen shiitake mantarları rekor rakamlara satıldı. Özellikle 8 santimetre şapka genişliği ve 3 santimetre kalınlık şartını taşıyan "nototemari" mantarları, 6 adetlik bir parti halinde 450 bin yene, yani yaklaşık 103.474 bin TL'ye alıcı buldu. 1 tanesi ise 17 bin 245 bin TL'ye satıldı.

SHİİTAKE MANTARI NEDİR?

Shiitake mantarı, Asya kökenli, şapkası kahverengi ve yuvarlak, gövdesi ise kısa ve beyaz renkte olan bir mantar türüdür. Yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle göze çarpan shiitake, dünya genelinde giderek daha popüler hale geliyor.

Uzak Doğu, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • yağız spotcu:
    bır haber okuyon bır reklam cıkıyor bokunu cıkardınız 11 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Tohumu nerede satılıyor hemen başlayalım.)))) 0 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    biz kultur mantari alamiyoruz 0 0 Yanıtla
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