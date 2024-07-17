"Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın - Son Dakika
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Yaşam

"Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

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AKOM'dan megakent İstanbul için sıcak hava uyarısı geldi. Hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler aralığında seyretmesi beklenirken aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması istendi. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.

17.07.2024 10:39  Güncelleme: 11:06
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda uyardı. Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamaları istendi.

Parçalı ve az bulutlu, Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Edirne 41, İstanbul 36 ve Kocaeli 35 derece. İç Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Sivas 33 derece.

Ege'de hafta boyunca sıcak çarpması riski en üst seviyede. Rüzgarlar kuzeyden sert eserek biraz olsun serinlik sağlasa da öğle saatlerinde güneşe çıkılmamalı. Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece, Denizli 38, İzmir 38, Manisa 40 derece olacak. Akdeniz'de bağıl nem yine çok yüksek. Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 33, Hatay 33 ve Isparta 35 derece olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ SAĞANAK YAĞIŞLI

Karadeniz'de yağışlar çoğunlukla iç kesimlerde kısa süreli bekleniyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bolu 30, Düzce 34, Sinop 31, Zonguldak 31 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Artvin 35, Samsun 31 ve Trabzon 30 derece.

Doğu Anadolu'da kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Erzurum 27, Kars 27, Malatya 37 ve Van 30 derece olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Diyarbakır 41, Gaziantep 41, Siirt 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

"Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

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Son Dakika Yaşam 'Sıcaklıklar artacak' diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın - Son Dakika

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