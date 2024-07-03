Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul\'a sağanak yağış uyarısı

Yaşam

İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada yarın megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara'da İstanbul için alarm verildi.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin raporuna göre yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesiminde yağış beklenirken, İstanbul'da ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, yarın megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.