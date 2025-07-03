"Şile\'de atık su krizi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor" haberine dair tekzip metni

İnternet haber sitemizde, İstanbul ili Şile ilçesi Karakiraz Mahallesi'nden geçen derede kötü koku ve atık su kirliliği yaşandığı, bu durumun İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ait Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi faaliyetlerinden kaynaklandığı yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir.

Haberlere konu edilen bu iddiaların aksine, söz konusu tesiste oluşan çöp sızıntı suları, 4.000 m³/gün kapasiteli, ileri teknolojilere sahip arıtma tesisinde, biyolojik arıtımın ardından ultrafiltrasyon (UF) ve nanofiltrasyon (NF) sistemlerinden geçirilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dere deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılmaktadır. Arıtma tesisinin faaliyetleri, İstanbul İl Çevre Müdürlüğü tarafından verilen faaliyet belgesi ve deşarj izni kapsamında sürdürülmekte olup, tesisin çıkış suyu kalitesi hem çevresel mevzuata uygunluk hem de çevre sağlığının korunması bakımından sürekli ve çok yönlü şekilde denetlenmektedir.

Tesisin çıkış noktası, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş MARBİN (Marmara Belediyeleri Birliği İzleme Noktası) İzleme Kabinleri aracılığıyla 7 gün 24 saat boyunca online olarak izlenmektedir. MARBİN sistemi kapsamında, kilitli ve mühürlü otomatik numune alma cihazları yardımıyla uzaktan tetikleme yöntemiyle otomatik olarak numune alınmakta ve bu veriler doğrudan Bakanlık yetkililerince takip edilmektedir. Ayrıca bu denetimler; Bakanlıkça yapılan planlı ve plansız saha denetimleri ile de desteklenmektedir.

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