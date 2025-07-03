"Şile'de atık su krizi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor" haberine dair tekzip metni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

"Şile'de atık su krizi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor" haberine dair tekzip metni

"Şile\'de atık su krizi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor" haberine dair tekzip metni
03.07.2025 17:59  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Şile'de atık su kirliliği çözüm bekliyor" başlıklı haberimiz için tekzip metnidir.

İnternet haber sitemizde, İstanbul ili Şile ilçesi Karakiraz Mahallesi'nden geçen derede kötü koku ve atık su kirliliği yaşandığı, bu durumun İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ait Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi faaliyetlerinden kaynaklandığı yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir.

Haberlere konu edilen bu iddiaların aksine, söz konusu tesiste oluşan çöp sızıntı suları, 4.000 m³/gün kapasiteli, ileri teknolojilere sahip arıtma tesisinde, biyolojik arıtımın ardından ultrafiltrasyon (UF) ve nanofiltrasyon (NF) sistemlerinden geçirilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dere deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılmaktadır. Arıtma tesisinin faaliyetleri, İstanbul İl Çevre Müdürlüğü tarafından verilen faaliyet belgesi ve deşarj izni kapsamında sürdürülmekte olup, tesisin çıkış suyu kalitesi hem çevresel mevzuata uygunluk hem de çevre sağlığının korunması bakımından sürekli ve çok yönlü şekilde denetlenmektedir.

Tesisin çıkış noktası, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş MARBİN (Marmara Belediyeleri Birliği İzleme Noktası) İzleme Kabinleri aracılığıyla 7 gün 24 saat boyunca online olarak izlenmektedir. MARBİN sistemi kapsamında, kilitli ve mühürlü otomatik numune alma cihazları yardımıyla uzaktan tetikleme yöntemiyle otomatik olarak numune alınmakta ve bu veriler doğrudan Bakanlık yetkililerince takip edilmektedir. Ayrıca bu denetimler; Bakanlıkça yapılan planlı ve plansız saha denetimleri ile de desteklenmektedir.

Tüm bu çevresel kontrol ve izleme mekanizmalarına rağmen, gerçeğe aykırı haber içerikleri kamuoyunu yanıltmakta, şirketimizin çevreye duyarlı hizmet anlayışı ile kurumsal itibarını zedelemektedir. Anayasa'nın 32. maddesi ile Basın Meslek İlkeleri'nin "yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı" ilkesi uyarınca ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi gereği, işbu tekzip metninin başlık ve metin kısmında hiçbir değişiklik yapılmadan ve yoruma açık olmayacak şekilde, ilgili haberlerin yayımlandığı tüm mecralarda eş büyüklükte ve eş karakterde yayımlanmasını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Çevre, Yaşam, Şile, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Şile'de atık su krizi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor' haberine dair tekzip metni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı 3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
23:33
Fenerbahçe, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek
Fenerbahçe, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek
23:24
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
23:04
Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu
Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu
22:54
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen
22:43
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu
22:40
Avrupa bu transferi konuşuyor Galatasaray’dan Sommer bombası
Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası
22:32
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç’tan Almanya’da dev zafer Tarihe geçti
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti
22:25
Fenerbahçe’ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu’dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
22:09
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza Hem antrenör oldu hem de oyuncu
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu
22:07
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 18:09:59. #7.13#
SON DAKİKA: "Şile'de atık su krizi: Mahalle sakinleri çözüm bekliyor" haberine dair tekzip metni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.