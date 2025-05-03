Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj - Son Dakika
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Yaşam

Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj

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Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajında, "Sıkıntılı bir hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Bu menzilin görünmesi demek" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

03.05.2025 17:20
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği bildirildi. 62 yaşında yaşama veda eden Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajda sarf ettiği cümleler dikkat çekti.

"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

Vefat etmeden önce Habertürk'te yayınlanan bir programda konuşan Önder, "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı İstanbul'daki evinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ambulansla hastaneye sevk edilirken kalbi durmuş ve yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede yapılan tetkiklerde, kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edilmişti. Önder, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren zorlu bir ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti ve bu süreçte uyutularak destek tedavileri uygulanmıştı. Sırrı Süreyya Önder 18 gün süren yoğun bakım sürecinin sonunda, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder\'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj

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Son Dakika Yaşam Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Remzi Ozdemir:
    Allah rahmet eylesin güler yüzlü insan seni özleyeceğiz İnşallah barış tamamlanır mezar taşına BARIŞ yazılır 15 4 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ben bu adami anlamadım gitti... pkklı olmasına aklim ermiyor. halbuki çok akıllı mantıklı komik e bide teslimiyet sahibi... şüphesiz ALLAHCC en doğrusunu bilir... eğerki gerçekten Müslüman ise ALLAHCC rahmet eylesin ama azılı bi pkk sevicisi ise nârı bol olsun... 14 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    önemli olan sehıt aılelerının dusuncelerı 7 1 Yanıtla
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