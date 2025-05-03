Sırrı Süreyya Önder\'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği bildirildi. 62 yaşında yaşama veda eden Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajda sarf ettiği cümleler dikkat çekti.

"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

Vefat etmeden önce Habertürk'te yayınlanan bir programda konuşan Önder, "Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım" ifadelerini kullandı.