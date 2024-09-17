Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu - Son Dakika
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Yaşam

Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu

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Bursa'da yapılan sokak röportajında, uzun çalışma saatlerinden şikayet eden vatandaşlar, fazla mesainin denetim altına alınması gerektiğini belirtti. Özellikle kadınların iş ve ev yaşamını dengelemekte zorlandığına dikkat çekildi. Çalışma saatlerinin 6-7 saate düşürülmesi ve haftada 4 gün çalışmanın sağlıklı bir yaşam sürmeye katkı sağlayacağı belirtildi.

17.09.2024 11:16  Güncelleme: 11:46
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Bursa'da yapılan sokak röportajında, "Çalışma saatleri düşürülmeli mi?" sorusuna yanıt verenler, uzun çalışma saatlerinden şikayetçi oldu ve 12-14 saatlik mesai sürelerinin denetim altına alınması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, fazla mesai ile birlikte insanların dinlenme ve sosyal hayatına yeterince zaman ayıramadığı belirtildi. Çalışma süresinin 6-7 saate düşürülmesi, verimliliği artırabileceği gibi çalışanların daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu

ÇALIŞMA SAATLERİ VE KADINLAR

Bazı vatandaşlar, özellikle kadınların iş ve ev yaşamını dengelemekte zorlandığını belirtti. Çoğu kişi, haftada 4 gün çalışmanın ideal olduğunu, günlük çalışma süresinin ise 6-8 saat arasında sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Ev ve aile hayatına vakit ayırma ihtiyacı vurgulandı.

Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu

İSTİHDAM VE VARDİYA SİSTEMİ ÖNERİLERİ

Bazı katılımcılar, çalışma saatlerinin düşürülmesiyle işsizlik oranının azalabileceğini savundu. Özellikle vardiya sisteminin daha çok kişiye istihdam sağlayacağı ve iş gücünün daha verimli hale geleceği görüşü dile getirildi. Kadınlar için çalışma saatlerinin öğleden sonra 15:00'te sona ermesi ve hafta sonları çalışılmaması önerisi de popülerdi.

Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu

İş Dünyası, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokak röportajında çalışma saatlerinin düşürülmesi soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Kocaman:
    çalışma saati az çoğolması lazım 8 6 hafta tatili 1 gün yeter 1 17 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    çalışma zorundayız, gençler zaten çalışıyor 0 5 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    akşam 10 da kapanan avmden yada işmerkezinden, çalışanlardan extra performans bekliyemezsin. ama Türkiye'de sabaha kadar çalış 1 saat dınlen geceye kadar çalış diye bekliyorlar, sabah 10 akşam 18.30 olmalı, zaten para vermiyorlar en azından çalışan dinlensin 0 0 Yanıtla
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