Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Yaşam

Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi

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Haberler.com ekibi, Bursa'da gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşlara 'Evde kimin sözü geçer?' sorusunu yöneltti. Farklı yaş ve cinsiyet gruplarından katılımcılar, aile içindeki karar alma süreçlerine dair görüşlerini paylaştı. Röportaj, toplumun aile içindeki rol dağılımı ve güç dengelerine dair çeşitli bakış açılarını ortaya koydu.

10.08.2024 12:26
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Haberler.com ekibi olarak Bursa'da gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, vatandaşlara "Evde kimin sözü geçer?" sorusunu yönelttik. Farklı yaş ve cinsiyet gruplarından katılımcılar, aile içindeki karar alma süreçlerine dair görüşlerini paylaştı. Kimi vatandaşlar evde kendi sözünün geçtiğini belirtirken, bazıları eşlerinin daha etkili olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, birçok katılımcı da evde eşitlikçi bir karar alma sürecinin var olduğunu ifade etti.

Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi

Röportaj, toplumun aile içindeki rol dağılımı ve güç dengelerine dair çeşitli bakış açılarını gözler önüne serdi. Katılımcıların verdikleri yanıtlar, bireylerin aile içindeki sorumluluk paylaşımına ve eşitliğe dair farklı yaklaşımlarını yansıtıyor. Bu çeşitlilik, modern toplumda aile içi dinamiklerin nasıl evrildiğini ve farklı kültürel bağlamlarda nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi

Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokak röportajında vatandaşlar, aile içindeki karar mekanizmasını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: erkek konuşur erkek karar verir kadına söz düşmez 11 21 Yanıtla
  • Derya Pehlivan: eve kim ekmek getiriyorsa onun sözü geçer 5 8 Yanıtla
  • Selcuk Aydin: Konular her neyse eşle konuşulur ortak karara varılır aile olmak budur 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan: Bu sokak röportajlarını da yasaklasınlar hiç beanmedim :) 4 2 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Herkes düşüncesini söyler Erkek değerlendirerek en mantıklı kararı verir 3 0 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: Dayı güzel söylemiş itiat et rahat et o kadar 0 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman: söz eşit karar mekanizması baba olmali 1 0 Yanıtla

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