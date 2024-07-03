Son dönemlerde sanal ortamlarda satışa sunulan garip eşyalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de sokakta yürürken bir sütyen bulan kadın, evine gittikten sonra garip bir ilan açarak adından söz ettirmeyi başardı.
Sokakta bulduğu sütyenin uğur getireceğini savunan kadın, bir internet sitesinde ilan açarak sütyeni 18 bin dolara satışa çıkardı. İlanı görüp sütyenin özelliklerini merak edenler sadece "Alan kişiye uğur getirecek" yazısını gördü.
Kısa sürede gündem olan ilanı birçok sosyal medya kullanıcısı tiye aldı. Kadının insanları kandırmak için böyle bir ilan açtığını düşünenler "Şans getireceğine inanıyorsan kendine sakla" demekten kendini alamadı. 18 bin dolara satışa çıkarılan sütyenin bir alıcısı olup olmayacağı ise merak konusu...
Son Dakika › Yaşam › Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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