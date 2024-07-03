Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

yıldıray yanık:

Ferhat Eser kusura bakma kardeşim rüzgarın azizliği o sırada sizin evin diger camı açıkmış ,birden esince cereyan yaptı ve uçup yola düştü. Ben seni geldi sanıp birden camı açınca oldu. Özür dilerim.

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ferhat eser: karında deniycem bunu Yıldıray eminimki çok yakışacak 3 5

ferhat eser: oo yildiray senin mide baya bi genismis be dostum :))) 1 1