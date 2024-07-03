Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Yaşam

Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

İngiltere'de genç bir kadın, sokakta yürürken bulduğu sutyeni internet ortamında 18 bin dolara satışa çıkardı. Sutyenin satın alan kişiye uğur getireceğini ifade eden kadının ilanını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Şans getireceğine inanıyorsan kendine sakla" diyerek durumu tiye aldı.

03.07.2024 16:18
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Son dönemlerde sanal ortamlarda satışa sunulan garip eşyalara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de sokakta yürürken bir sütyen bulan kadın, evine gittikten sonra garip bir ilan açarak adından söz ettirmeyi başardı.

ALAN KİŞİYE UĞUR GETİRECEĞİNİ SAVUNDU

Sokakta bulduğu sütyenin uğur getireceğini savunan kadın, bir internet sitesinde ilan açarak sütyeni 18 bin dolara satışa çıkardı. İlanı görüp sütyenin özelliklerini merak edenler sadece "Alan kişiye uğur getirecek" yazısını gördü.

Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor

"KENDİNE SAKLA" DEDİLER

Kısa sürede gündem olan ilanı birçok sosyal medya kullanıcısı tiye aldı. Kadının insanları kandırmak için böyle bir ilan açtığını düşünenler "Şans getireceğine inanıyorsan kendine sakla" demekten kendini alamadı. 18 bin dolara satışa çıkarılan sütyenin bir alıcısı olup olmayacağı ise merak konusu...

Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: baya çekici görünüyor yalnız 3 43 Yanıtla
    Ercan Karatas: Al tak kullan sana yakışır 96 8 ferhat eser: ercan seni yaprağa oturtup giydirelim çok mutlu olursun 4 23
  • Mehmet Yılmaz: ooo bugün hap kafası güzel olanlar var haberlerde 13 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Ferhat Eser kusura bakma kardeşim rüzgarın azizliği o sırada sizin evin diger camı açıkmış ,birden esince cereyan yaptı ve uçup yola düştü. Ben seni geldi sanıp birden camı açınca oldu. Özür dilerim. 5 7 Yanıtla
    ferhat eser: karında deniycem bunu Yıldıray eminimki çok yakışacak 3 5 ferhat eser: oo yildiray senin mide baya bi genismis be dostum :))) 1 1 yıldıray yanık: Hem duş başlığını değiştir.Ne o öyle. Ayrıca koskoca banyoda şampuan olmazmı sabunla yıkandık ayıptır yahu. 0 1
  • Hakan Taş: Sahibinden az kullanılmış. 2 1 Yanıtla
  • İslam Tadik: yahu sıklıkla haber okurum haber yayınlanır bu haber kadar saçma bir haber bulamadım buda haber mi Allah aşkına 1 0 Yanıtla
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