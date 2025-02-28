Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil

Geniş Video İzle

Artvin'de etkili olan kar yağışlarının ardından kent merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi geçti. Kar esaretinin yaşandığı ilde okullar da 7 gündür tatil...

28.02.2025 14:31  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu başta olmak birçok kentte kar yağışı etkili. özellikle Artvin genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

1997'DEN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 26 Şubat'ta 44 santimetre ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat'ta 104 santimetreye ulaştı. Verilere göre, şehirde en fazla kar kalınlığı 1997'nin şubat ayında 132 santimetre ölçüldü. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Tütüncüler köyünde incelemede bulunan Vali Turan Ergün, kentte son çeyrek asrın en sert kışını yaşadıklarını söyledi.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

KAR KALINLIĞININ 5-6 METREYİ AŞTIĞI YERLER VAR

Şehir merkezinde kar kalınlığının en son 1997'de bu kadar yüksek ölçüldüğüne değinen Ergün, "Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997'den bu yana en yüksek kar yağmış. Yine dün merkeze 20 saatte yağan taze kar miktarı 64 santimetre olmuş. İl merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi aşıyor" ifadelerini kullandı.

Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

OKULLAR 1 HAFTADIR TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar 7 gün süreyle tatil edildi. Eğitim-öğretimin, hava koşullarının elverişli olması halinde önümüzdeki pazartesi günü yeniden başlaması bekleniyor.

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin\'de okullar 1 haftadır tatil

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Artvin, Eğitim, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.