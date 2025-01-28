Yunus Emre Akyol, sosyal medyada tanınma sürecini ve içerik üreticiliğinin zorluklarını Melis Yaşar'a anlattı. "Sosyal medyaya araba videoları çekerek başladım" diyen Akyol, bu işin göründüğü kadar kolay olmadığını ve psikolojik etkiler yarattığını belirtti.
Yunus Emre Akyol, sosyal medya kariyerine araba videoları çekerek başladığını belirtti. Akyol, "Sosyal medyaya araba videoları çekerek başladım" ifadeleriyle ilk içerik üretim deneyimini paylaştı ve bu süreçte yaşadığı değişimlere dikkat çekti.
Sosyal medya kariyerinin zorlayıcı yanlarına değinen Akyol, "Sosyal medyaya girdikten sonra saçlarım beyazladı" dedi. Stresli bir iş olan içerik üreticiliğinin fiziksel ve ruhsal etkilerini vurguladı.
Fenomen, kariyer tercihiyle ilgili olarak, "Parayı seçseydim inşaat seçerdim, istediğim işi yapmak istedim" ifadelerini kullandı. Maddi kazançtan ziyade sevdiği işi yapmayı tercih ettiğini vurguladı.
Sosyal medya fenomenliği hakkında gerçekçi bir yaklaşım sergileyen Akyol, "Kolay yoldan para kazanmak sosyal medya ile olmuyor" dedi. Bu alanda başarılı olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını ifade etti.
Yunus Emre Akyol, sosyal medyanın kişisel hayatına etkilerini şu sözlerle açıkladı: "Sosyal medya biraz psikolojimi bozdu, yakın çevrem psikoloğa gitmem gerektiğini söyledi." Bu durumun içerik üreticiliğinin bilinmeyen zorluklarına dair bir örnek olduğunu belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Fenomen Yunus Emre Akyol: Sosyal medya psikolojimi bozdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)