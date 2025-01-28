Fenomen Yunus Emre Akyol: Sosyal medya psikolojimi bozdu - Son Dakika
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Yaşam

Fenomen Yunus Emre Akyol: Sosyal medya psikolojimi bozdu

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Sosyal medya fenomeni Yunus Emre Akyol, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Kariyer hikayesini anlatarak içerik üreticiliğinin zorluklarına dikkat çeken Akyol, "Sosyal medya biraz psikolojimi bozdu, yakın çevrem psikoloğa gitmem gerektiğini söyledi" dedi.

28.01.2025 15:47
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Yunus Emre Akyol, sosyal medyada tanınma sürecini ve içerik üreticiliğinin zorluklarını Melis Yaşar'a anlattı. "Sosyal medyaya araba videoları çekerek başladım" diyen Akyol, bu işin göründüğü kadar kolay olmadığını ve psikolojik etkiler yarattığını belirtti.

"SOSYAL MEDYAYA ARABA VİDEOLARI ÇEKEREK BAŞLADIM"

Yunus Emre Akyol, sosyal medya kariyerine araba videoları çekerek başladığını belirtti. Akyol, "Sosyal medyaya araba videoları çekerek başladım" ifadeleriyle ilk içerik üretim deneyimini paylaştı ve bu süreçte yaşadığı değişimlere dikkat çekti.

Sosyal Medya Fenomeni Yunus Emre Akyol: Sosyal medyaya başladıktan sonra saçlarım beyazladı

"SOSYAL MEDYAYA GİRDİKTEN SONRA SAÇLARIM BEYAZLADI"

Sosyal medya kariyerinin zorlayıcı yanlarına değinen Akyol, "Sosyal medyaya girdikten sonra saçlarım beyazladı" dedi. Stresli bir iş olan içerik üreticiliğinin fiziksel ve ruhsal etkilerini vurguladı.

Sosyal Medya Fenomeni Yunus Emre Akyol: Sosyal medyaya başladıktan sonra saçlarım beyazladı

"PARAYI SEÇSEYDİM İNŞAAT SEÇERDİM, İSTEDİĞİM İŞİ YAPMAK İSTEDİM"

Fenomen, kariyer tercihiyle ilgili olarak, "Parayı seçseydim inşaat seçerdim, istediğim işi yapmak istedim" ifadelerini kullandı. Maddi kazançtan ziyade sevdiği işi yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

"KOLAY YOLDAN PARA KAZANMAK SOSYAL MEDYA İLE OLMUYOR"

Sosyal medya fenomenliği hakkında gerçekçi bir yaklaşım sergileyen Akyol, "Kolay yoldan para kazanmak sosyal medya ile olmuyor" dedi. Bu alanda başarılı olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını ifade etti.

"SOSYAL MEDYA BİRAZ PSİKOLOJİMİ BOZDU"

Yunus Emre Akyol, sosyal medyanın kişisel hayatına etkilerini şu sözlerle açıkladı: "Sosyal medya biraz psikolojimi bozdu, yakın çevrem psikoloğa gitmem gerektiğini söyledi." Bu durumun içerik üreticiliğinin bilinmeyen zorluklarına dair bir örnek olduğunu belirtti.

Fenomen Yunus Emre Akyol: Sosyal medya psikolojimi bozdu

Sosyal Medya, Teknoloji, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fenomen Yunus Emre Akyol: Sosyal medya psikolojimi bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alper Elma:
    önüne gelen fenomenim diyor. ben ilk defa görüyorum.fenomenlerin gözümde sokaktaki kedi kadar değeri yok durup yüzlerine bakma isteği bile gelmiyor. hepsi digital dünyanın maumunu haline gelmiş ve neler yapacağını şaşıran psikolojisi normal olmayan insanlarla dolu 0 0 Yanıtla
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