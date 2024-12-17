Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor

Yaşam

TikTok'ta paylaşılan bir videosunda "Cennette 70 tane hurin olacak, hap kullanmayacaksın abi, top sektireceğiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Hasan Ergüven isimli şahsın yeni bir videosu daha ortaya çıktı.

Düğün eğlencelerinde kadınların oynamasını eleştiren Ergüven, "Düğüne gidiyoruz. Düğünlerimiz düğüne benzemiyor. Gelini çeyrek takan öpüyor. Damada çeyrek takan öpüyor. Öpüyor mu öpmüyor mu abi? Öpüyor. 'Çıkart karını oynat' desek kim oynatır düğünde? Herkes oynatıyor değil mi? Bu düğünde oynattığın karıyı, senin eve meyve yemeye gelelim, oynat hadi. Hadi maç izlemeye gelelim. O düğünde oynattığın karıyı, senin evde de oynat abi, hadi. Ne oldu abi, ne oldu? Düğün olunca mı bizim karı oynayacak?" ifadelerini kullandı.