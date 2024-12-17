Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor - Son Dakika
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Yaşam

Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor

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Daha önce TikTok üzerinden verdiği sözde vaazda ''70 tane hurin olacak. Hap kullanmayacaksın'' diyerek dikkatleri üzerine çeken Hasan Ergüven isimli şahıs, şimdi de kadınları düğünlerde oynaması üzerinden hedef aldı.

17.12.2024 13:00
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TikTok'ta paylaşılan bir videosunda "Cennette 70 tane hurin olacak, hap kullanmayacaksın abi, top sektireceğiz" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Hasan Ergüven isimli şahsın yeni bir videosu daha ortaya çıktı.

Düğün eğlencelerinde kadınların oynamasını eleştiren Ergüven, "Düğüne gidiyoruz. Düğünlerimiz düğüne benzemiyor. Gelini çeyrek takan öpüyor. Damada çeyrek takan öpüyor. Öpüyor mu öpmüyor mu abi? Öpüyor. 'Çıkart karını oynat' desek kim oynatır düğünde? Herkes oynatıyor değil mi? Bu düğünde oynattığın karıyı, senin eve meyve yemeye gelelim, oynat hadi. Hadi maç izlemeye gelelim. O düğünde oynattığın karıyı, senin evde de oynat abi, hadi. Ne oldu abi, ne oldu? Düğün olunca mı bizim karı oynayacak?" ifadelerini kullandı.

Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor

Sosyal Medya, Güncel, Toplum, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • ferhat eser:
    TEK YOL ŞERİAT TEK YOL İSLAM 134 131 Yanıtla
  • Sinan Özbay:
    Çok doğru söylüyor 162 85 Yanıtla
  • Enes Aydin:
    seyim kadar boyu var turlu turlu huyu var?? 125 105 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hocam yüreğine sağlık 114 84 Yanıtla
  • Ünal Biber:
    hocam Allah razı olsun çok doğru söylüyorsun 117 72 Yanıtla
  • Murat:
    aslında hoca doğru söylüyor ama anlatırken yanlış kelimeler kullandığı için tepki çekiyor.!! kızan arkadaşlar biraz araştırıp biraz fıkıh kitapları okursa biraz dini kitaplar okursa ne demek istediğini ve ne kadar haklı olduğunu anlayacak ama önce kızıp sövüyorlar.!! bence önce okuyun ve araştırın.!!! 125 49 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    doğru söylüyor niye gocunuyosunuzki 87 47 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    yalanmı doğru. 84 43 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bu hocayı kimse öpmüyor herhalde yahu öpün altına bir tabure koyun öpün su garibi?????? 53 71 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Roma bunu görmesin 18 18 Yanıtla
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