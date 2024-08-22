Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar - Son Dakika
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Yaşam

Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar

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Son dönemlerde gündem olan düğün konseptlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı çocuklarının sünnet düğününe dansöz çağıran anne ve baba... Hatta olayı bir adım daha ileri taşıyan düğün sahipleri, çocukların eline tutuşturdukları paraları dansöze taktırdılar.

22.08.2024 15:12
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Bir sünnet düğününde kayda alınan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde çocukların sünnet kıyafetiyle oturduğu görülürken dansözün yemeklerle donatılmış masanın etrafında figürler sergilediği görülüyor.

ÇOCUKLAR DANSÖZE PARA TAKTI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görüntünün devamında çocukların ellerine tutuşturulan paraları dansöze taktıkları anlar da yer aldı. Paylaşılan görüntünün altına "Yok daha neler?", "Gerçekten izlediğim en saçma durum", "Gün geçmiyor ki bir başka saçmalık görmeyelim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar

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Son Dakika Yaşam Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar: Bu Memleket Bu Zihniyetli İnsanlarla Bir Arpa Boyu Yol Alamaz 102 4 Yanıtla
  • Kenan sonay: Aile cocuğuna shlaki terbiyeyi,saygı ve sevgiyi veremiyorsa toplumun geldiği nokta zaten ortada 66 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Al işte ahlak yoksunu insanlardan ahlaksız nesil türer bu da kanıtı başka da bir şey demiyorum 62 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: akıl almayacak ne var anlamadım. gayet normal sunnet ve evlilik dugunlerinde olan seyler. 1 49 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Türkiye de insanlar aç 2 7 Yanıtla
  • Emre Bey: Türkiye bitmiş Tebrikler Bu yolda devam edin 6 0 Yanıtla
  • Alper Elma: çocuklar keşke yatagada alsaymis tam analık babalık görevini yerlerine getirmiş olurlardı. bunlar ne yiyip içiyor 4 1 Yanıtla
  • ROZA BEBE: şeytan, şeytanlaşmış insanlar yüzünden ciddi bir işsizlik kriziyle karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu necasetin son bulmasının tek yolu RHD'dir 1 1 Yanıtla
  • Gülümse kaderine: ADAM OLDU BENİM OĞLUM????????Adamlığı dansöz oynatıp karı kızla eğlenmekle bağdaştırmak anca cahil insan işi.Babası bence adamlığın manasını bilseydi çocuğa başka konsept uygulardı kendi taktiğini uygulamazdı 0 0 Yanıtla

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