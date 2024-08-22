Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar

Yaşam

Türkiye\'nin konuştuğu Sude\'nin hikayesi tam da tahmin edildiği gibi

Bir sünnet düğününde kayda alınan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde çocukların sünnet kıyafetiyle oturduğu görülürken dansözün yemeklerle donatılmış masanın etrafında figürler sergilediği görülüyor.

ÇOCUKLAR DANSÖZE PARA TAKTI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görüntünün devamında çocukların ellerine tutuşturulan paraları dansöze taktıkları anlar da yer aldı. Paylaşılan görüntünün altına "Yok daha neler?", "Gerçekten izlediğim en saçma durum", "Gün geçmiyor ki bir başka saçmalık görmeyelim" şeklinde yorumlar yapıldı.