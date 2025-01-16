Survivor 2025'in 15 Ocak Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelen bölümünde, Merve Özdemir ile Göksu Küçükali kıran kırana bir mücadeleyle adada kalmak için yarıştı.
Merve, düello sırasında kendisine yapılan müdahaleler karşısında sakin kalamadı. Asena bench'ten Merve'ye "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye bağırması hem adadakileri hem de izleyicileri şaşırttı.
Tepkilere aldırış etmeyen Asena sürekli aynı sözleri söyleyince durumdan etkilenen Merve Asena'nın üzerine gidip "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.
Birbirine giren ikiliyi diğer yarışmacılar zor ayırsa da Merve sinirden gözyaşları içinde "Bu ikisi burada olduğu sürece ben oyuna devam edemeyeceğim. Kararınıza da saygı duyuyorum helal-ı hoş olsun elensem de sorun değil" dedi. Arkadaşlarının çabalarıyla oyuna geri dönen Merve, Göksu'ya 5-3'lük skorla kaybetti ve adaya veda eden isim oldu.
Elenen Merve gözyaşlarına hakim olamayarak "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" ifadelerini kullandı.
Pınar Saka
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Melih Altın
Doğuş Dicle
Kaan Kazgan
Yusuf Yıldız
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya
Volkan Çetinkaya
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Batuhan Gökgoz
Son Dakika › Yaşam › Survivor'da ortalık karıştı! ''Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm'' - Son Dakika
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