Survivor\'da ortalık karıştı! \'\'Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm\'\'

Yaşam

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Survivor 2025'in 15 Ocak Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelen bölümünde, Merve Özdemir ile Göksu Küçükali kıran kırana bir mücadeleyle adada kalmak için yarıştı.

Merve, düello sırasında kendisine yapılan müdahaleler karşısında sakin kalamadı. Asena bench'ten Merve'ye "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye bağırması hem adadakileri hem de izleyicileri şaşırttı.

"SENİN AĞZINLA BURNUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRİRİM"

Tepkilere aldırış etmeyen Asena sürekli aynı sözleri söyleyince durumdan etkilenen Merve Asena'nın üzerine gidip "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.

Birbirine giren ikiliyi diğer yarışmacılar zor ayırsa da Merve sinirden gözyaşları içinde "Bu ikisi burada olduğu sürece ben oyuna devam edemeyeceğim. Kararınıza da saygı duyuyorum helal-ı hoş olsun elensem de sorun değil" dedi. Arkadaşlarının çabalarıyla oyuna geri dönen Merve, Göksu'ya 5-3'lük skorla kaybetti ve adaya veda eden isim oldu.

Elenen Merve gözyaşlarına hakim olamayarak "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" ifadelerini kullandı.

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