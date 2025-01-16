Survivor'da ortalık karıştı! ''Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm'' - Son Dakika
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Yaşam

Survivor'da ortalık karıştı! ''Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm''

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Survivor Türkiye 2025 tüm hızıyla devam ederken, düelloda Göksu ile Merve'nin kıyasıya mücadelesinin sonunda adaya veda eden isim belli oldu. Eleme gecesine ise iki yarışmacı arasındaki kavga damga vurdu.

16.01.2025 11:00  Güncelleme: 11:16
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Survivor 2025'in 15 Ocak Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelen bölümünde, Merve Özdemir ile Göksu Küçükali kıran kırana bir mücadeleyle adada kalmak için yarıştı.

Merve, düello sırasında kendisine yapılan müdahaleler karşısında sakin kalamadı. Asena bench'ten Merve'ye "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye bağırması hem adadakileri hem de izleyicileri şaşırttı.

"SENİN AĞZINLA BURNUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRİRİM"

Tepkilere aldırış etmeyen Asena sürekli aynı sözleri söyleyince durumdan etkilenen Merve Asena'nın üzerine gidip "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.

Survivor'da ortalık karıştı! 'Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm'

Birbirine giren ikiliyi diğer yarışmacılar zor ayırsa da Merve sinirden gözyaşları içinde "Bu ikisi burada olduğu sürece ben oyuna devam edemeyeceğim. Kararınıza da saygı duyuyorum helal-ı hoş olsun elensem de sorun değil" dedi. Arkadaşlarının çabalarıyla oyuna geri dönen Merve, Göksu'ya 5-3'lük skorla kaybetti ve adaya veda eden isim oldu.

Elenen Merve gözyaşlarına hakim olamayarak "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" ifadelerini kullandı.

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Survivor\'da ortalık karıştı! \'\'Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm\'\'

Televizyon, Magazin, Türkiye, Kavga, Hakim, Göksu, Yaşam, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Survivor'da ortalık karıştı! ''Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ramadan Svs:
    acun demiştir biraz kavga edin reytingler düşüyor diye 72 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    tıyatro 63 2 Yanıtla
  • Burak Kync:
    bu kanal kapatılması lazım çok gerekiz içerikler var RTÜK bir türlü gereğini yapmıyor bu yarışmayı izleyen varsa şaşıyorum hallerine 56 6 Yanıtla
  • Narkoz null:
    haftalık maaş alıyorlar hepsi oyunun bi parçası kimin kaç bölüm oynayacağı baştan belli zaten bilmeyenler inanıyor 47 2 Yanıtla
  • veysel unlu:
    ülkenin egitim seviyesi düştügü durum. başkanim çok yaşa. devammmmm 40 2 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    acun efendi reytinkleri düşük kurgu hep 39 2 Yanıtla
  • Yusuf Çatal:
    kanka valla izlemicez,zorlama haber yapma boşuna 29 2 Yanıtla
  • güven elibol:
    senaryo 30 1 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    bunları izleyen türkiyedeki mal seviyesi inanılmaz 4 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    acunbeyin oyunlarindan 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor'da ortalık karıştı! ''Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm'' - Son Dakika
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