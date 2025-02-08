"Tabuta sığmayan şehit" olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in Hendek operasyonları (2015-2016) sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kahraman şehidin operasyonlar sırasında gösterdiği cesaret ve fedakarlık tekrar gündeme gelirken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Yaşam › ''Tabuta sığmayan şehit'' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri - Son Dakika
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