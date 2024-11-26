Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı - Son Dakika
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Yaşam

Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı

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Bir düğünde gerçekleşen takı töreni sırasında, davetlilerden birinin elini öpmesi gelini utandırdı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen gelinin şaşkın bakışları başka bir davetli tarafından saniye saniye kayda alındı.

26.11.2024 15:25
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Son dönemlerde düğünlerde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde gelin ve takı töreni sırasında gelinin elini öpen davetli var. Kamera tarafından kayda alınan görüntüde davetlilerden birinin gelinin elini öptüğü görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen gelinin yüz ifadesi ve bakışları ise olan biteni özetledi.

Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı

Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Süreyya Ağıl:
    Haber mi şimdi bu 24 0 Yanıtla
  • Erman Gulerman:
    Haberi yapan gelinden daha cahil 14 0 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    düğün bu normal 6 2 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Bizene 7 0 Yanıtla
  • soner:
    Dünyanın delisi bitmez:) 3 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    neresini opecekti 1 1 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Resmen yürümüş yasak 0 0 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bu habere kim gelir diye yorumlara bakmaya geldim?? 0 0 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Admin= Yeni gelin(bak ne kibar akrabalar var,haber yapıyım da gör) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Takı töreni sırasında babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı - Son Dakika
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