Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

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Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar uyarısı geldi. Buna göre, İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri karla karışık yağmur görülecek.

14.02.2025 18:54
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Haftalık hava durumu tahmin raporunu güncelleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) İstanbul için yeni uyarı geldi. Hafta başından bu yana dondurucu soğuk ve karlı havayla mücadele eden megakentte kar yeniden etkili olacak.

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

İSTANBUL'DA 3 GÜN KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor.

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

AKOM: YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

AKOM da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda, İstanbul'da hafta sonu ve yeni hafta boyunca yağışlı havanın görüleceği, pazartesi itibarıyla yeni soğuk hava dalgasının kenti esir alacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan MGM, bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hakkari, Van, Şırnak ve Siirt'te kuvvetli kar yağışının görüleceği belirtildi.

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

SALI GÜNÜ İÇ ANADOLU'DA KAR VAR

Ayrıca salı günü de İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin raporuna göre yine salı günü Akdeniz'de de sağanak yağış hakim olacak.

Tarih verildi, İstanbul\'a kar yeniden geliyor

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Son Dakika Yaşam Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    golden yaganda zarar gelmez. hükümetten gelen zam yağmurundan korusun Rabbim 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geleceği Varsa Göreceğide Var 0 0 Yanıtla
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