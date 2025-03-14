Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta yükselirken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak salıdan itibaren hava değişiyor.

HAVA SICAKLIKLARI ÖNCE ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara'da 28 dereceye çıkması beklenirken Antalya'da sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE KIŞ HAVASINI TEKRAR YAŞAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" dedi. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

"TARİHE GEÇECEK DERECEDE SICAKLIK DEĞİŞİMİ YAŞANACAK"

Öte yandan X'te yaptığı hava tahminleri ile bilinen Havacity hesabı 3 günlük hava değişimlerini derledi. Havacity, "Pazar gününden Çarşamba'ya mevsim değiştireceğiz. Ülkenin büyük kısmı bu üç gün içinde tarihe geçecek ölçüde sıcaklık değişimi yaşayacak. Ankara 25 dereceden 3 dereceye, Bursa 28 dereceden 5 dereceye, İzmir 27 dereceden 9 dereceye, İstanbul 24 dereceden 6 dereceyedüşecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklık düşüşüne 4-5 gün süreyle lokal kuvvetli olmak üzere yağışlar da eşlik edecek. Yağışlar Salı gecesinden itibaren iç kesimlerde kar şeklinde. Marmara'nın yükseklerinin de kar alacağını tahmin ediyorum.

"İSTANBUL'A BİLE KAĞABİLİR"

İstanbul'un yüksek ve kırsal kesimlerinde Kar yağışları mümkün. Sahiller ve yerleşimin yoğun olduğu yerler büyük bir sürpriz kovalıyor ancak burası net değil, önümüzdeki iki gün detaylar geldikçe ilçe ilçe megakentin Kar durumunu tekrar değerlendireceğim."

"BİR ÇOK ŞEHİR KAR POTASINA GİREBİLİR"

Hava forum ise sosyal medya hesabından, "Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girebilir."