Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü

Türkiye'de hava durumu beklenmedik bir şekilde değişiyor. İlk olarak, Afrika'dan gelen toz bulutlarıyla birlikte sıcaklıklar çöl havasını andıran bir seviyeye yükseliyor. Ardından, sıcaklıklar birden 20 derece düşerek sert bir kışa dönüş yapacak. Hatta meteoroloji radarlarında İstanbul'a bile yağacağı görülüyor.

14.03.2025 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta yükselirken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak salıdan itibaren hava değişiyor.

HAVA SICAKLIKLARI ÖNCE ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara'da 28 dereceye çıkması beklenirken Antalya'da sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE KIŞ HAVASINI TEKRAR YAŞAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" dedi. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

"TARİHE GEÇECEK DERECEDE SICAKLIK DEĞİŞİMİ YAŞANACAK"

Öte yandan X'te yaptığı hava tahminleri ile bilinen Havacity hesabı 3 günlük hava değişimlerini derledi. Havacity, "Pazar gününden Çarşamba'ya mevsim değiştireceğiz. Ülkenin büyük kısmı bu üç gün içinde tarihe geçecek ölçüde sıcaklık değişimi yaşayacak. Ankara 25 dereceden 3 dereceye, Bursa 28 dereceden 5 dereceye, İzmir 27 dereceden 9 dereceye, İstanbul 24 dereceden 6 dereceyedüşecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklık düşüşüne 4-5 gün süreyle lokal kuvvetli olmak üzere yağışlar da eşlik edecek. Yağışlar Salı gecesinden itibaren iç kesimlerde kar şeklinde. Marmara'nın yükseklerinin de kar alacağını tahmin ediyorum.

"İSTANBUL'A BİLE KAĞABİLİR"

İstanbul'un yüksek ve kırsal kesimlerinde Kar yağışları mümkün. Sahiller ve yerleşimin yoğun olduğu yerler büyük bir sürpriz kovalıyor ancak burası net değil, önümüzdeki iki gün detaylar geldikçe ilçe ilçe megakentin Kar durumunu tekrar değerlendireceğim."

"BİR ÇOK ŞEHİR KAR POTASINA GİREBİLİR"

Hava forum ise sosyal medya hesabından, "Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girebilir."

Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı

05:16 Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
01:48 Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:41 İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 07:51:33. #7.13#
SON DAKİKA: Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.