Vatandaşı yine kandırdılar! Et diye bakın ne satmışlar - Son Dakika
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Yaşam

Vatandaşı yine kandırdılar! Et diye bakın ne satmışlar

Vatandaşı yine kandırdılar! Et diye bakın ne satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlarına karşı yeni bir liste yayımladı. Bu liste, sahte ve sağlıksız ürünler üreten firmaların isimlerini içeriyor. Bakanlık, bu sayede tüketicilerin bilinçlenmesini ve sağlıklı seçimler yapmasını hedefliyor.

24.03.2025 10:04
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında "Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır" ifadesine yer verildi.

YİNE TEK TIRNAKLI ETİ

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde etlerdeki sahtekarlık dikkati çekti. Adana'da faaliyet gösteren "SERVET KASAP-FATMA KAYA" adlı firmanın sattığı kırmızı etlerde tek tırnaklı eti tespit edildiği belirtildi. Ayrıca yine Adana'da "GÜNEYDOĞU SÜT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ." adlı firmanın pastörize tereyağının içinde natamisin tespiti yapıldığı bildirildi.

Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı

TAKLİT GIDA LİSTESİNDE DE KANATLI ETİ ÖNE ÇIKTI

Listeye göre; siyah çayın içine gıda boyası katan da var sızma zeytinyağı adı altında tohum gıdası satanlar da. Ancak bu listede de sucuk içinde kanatlı et tespiti yapıldı. Son listede ürün bazında kıyaslama yapıldığında en fazla taklit ve tağşiş yapılan ürün olarak zeytinyağının ön plana çıktığı görüldü.

Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı
Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı
Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vatandaşı yine kandırdılar! Et diye bakın ne satmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa sagdic:
    işte akp nin insaa ettiği Türkiye bu 63 24 Yanıtla
  • Ankara21:
    Boşluk olunca her türlü sahtekarlık tağşiş korkusuzca yapılıyor. Liste yayınlamak çözüm oluyor mu? 41 4 Yanıtla
  • Med2243655:
    sağlam bir karşılık verdinizmi acaba 39 1 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ:
    listeyi dedemde yayınlar!!! önemli olan listede adı olan firmaları kapatmak 31 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp yönetimi;Sürekli böyle liste yayınlayarak bu sahtekarlığı çözebileceğinizimi sanıyorsunuz...Alsananıza bu sahtekarları içeriye...Bu sahtekarlar halkın sağlığı ile oynur...Sen hala liste yayınlayıp duruyorsun... 23 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    BENDE DEDİM YAPAY ETE GEÇTİK 22 3 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Yurt dışından kesilmiş hayvan, kıyma şeklinde et geliyor, hiç mi düşünmediniz domuz eti olup olmadığını, sonuçta reyonlarda domuz eti satışı serbest bırakılmıştı bu ülkede 1 0 Yanıtla
  • mesut öztaş:
    Sadece biraz mantik et olmus 700 lira sucuk 250 lira illaki olacak bunlar olmasa kimse sucuk diye birsey yemesi imkansiz ve bu fiyatlarla kanatliya devam. 0 0 Yanıtla
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