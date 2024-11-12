Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi

Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki dönemde tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimine ilişkin adımlarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede, tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar tamamlanacak. 6 ilde 2,4 milyon hektarlık tarım arazisinin detaylı toprak etütleri ve haritalandırılması üzerinde çalışılacak.

2 YIL İŞLENMEYEN ARAZİLER BELİRLENECEK

Ayrıca, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

TARIM SAYIMIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZ KESMEYECEK

Bir diğer çalışma da arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili olacak. Bu doğrultuda 456 bin hektarlık alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılacak. Buna ilaveten 2 bin 464 bin hektarlık alanda tescil işlemleri tamamlanacak. Tarım sayımıyla ilgili çalışmalar da hız kesmeyecek.

120 BİN HEKTARLIK ALAN SULAMAYA AÇILACAK

Tarımsal Üretici Kayıt Sistemi, diğer kayıt sistemleriyle entegre edilerek iyileştirilecek ve tarım sayımıyla kapsamlı tarım envanteri oluşturulacak. Bakanlık tarafından sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımlar üzerinde de çalışılacak. Böylece öncelik seti çerçevesinde brüt 120 bin hektarlık alan sulamaya açılacak.

TOPLULAŞTIRMA NEDİR?

Toplulaştırma işlemi; parçalanarak hisseli biçimsiz ve parçalanarak küçülmüş tarlaların devlet eliyle bütünleştirilerek bir araya getirilmesinden ibarettir. Toplulaştırma işleminde devlet kamu gücüyle hareket ettiğinden tarlaların maliklerinin iradesi aranmaz. Hal böyle olmakla birlikte, devletin kamu gücünün de hukuki sınırları bulunduğundan, toplulaştırma işleminin özellikle mülkiyet hakkını sınırlandırıcı şekilde yapılması mümkün değildir. Bu nedenle toplulaştırma işlemi yapılırken mülakatlar yapılarak çiftçinin tercihleri de dikkate alınır.