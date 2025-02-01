Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı - Son Dakika
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Yaşam

Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı

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Tarlasındaki farelerden bıkan bir çiftçi, fare deliklerine gaz basarak onları öldürmeye çalıştı. Çiftçinin kullandığı bu yöntem bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

01.02.2025 12:50  Güncelleme: 13:13
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Bir çiftçi, tarlasını istila eden farelerden kurtulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Fare deliklerine bir tüp yardımıyla gaz basarak kemirgenleri öldürmeye çalışan şahsın kullandığı yöntem tartışmaları da beraberinde getirdi.

"DOĞANIN DENGESİYLE OYNAMA"

Fareleri bu şekilde zehirlemenin doğanın dengesini bozacağını ifade eden kullanıcılar, "İnsan; kendini doğanın tek hükümdarı zannediyor", "Doğanın dengesiyle oynama... Yarın o fareleri arayacak hale gelirsin" şeklinde yorumlar yaptı.

Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ferhat eser:
    tepki verenler sanki alıp onlarla yemek yiyip beraber uyuyolar kafayı yemiş bunlar 111 8 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    çiftçi haklı, ne kazaniyorki bide kazancını fareler götürsün, uğraşmayın çiftçiyle yarın çok ararsınız bunları urettsinde yiyelim diye, şehirlerden Boş gazel okumak kolay 96 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    rızkı veren Allah herkes nasibini yer ama peki fareleri napacagiz mahsulü fareler için ekmedikki haci 88 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ellerine sağlı 72 3 Yanıtla
  • Mr CKMN:
    insanlarımız çok bilmiş ve çok cahil . Herkes yargı dağıtıyor. Doğanın dengesinden bahsediyorlar. Adam demek ki buna mecbur kalmış mahsulü risk altında. 71 3 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    tepki verenler gelsin toplasın evine götürsün 72 2 Yanıtla
  • Diyego Can:
    size göre burda bakıp yorum yapmak kolay geliyor gidin de o adama sorun çok iyi yapıyor bence başka kurtuluşu yok ellerine sağlık 46 1 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    yarın böcekler çoğalınca anlarsın değerlerini 12 18 Yanıtla
  • halil eles:
    farenin de bir görevi var yılanlar yer onların 11 7 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Ziya gibi heryeri talan etmiş fareler 13 0 Yanıtla
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