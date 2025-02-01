Tarlasındaki farelerden kurtulmak isteyen çiftçinin yöntemi tartışma yarattı

Yaşam

Erdoğan\'ın Özel için sarf ettiği sözler, çok su kaldırır

Bir çiftçi, tarlasını istila eden farelerden kurtulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Fare deliklerine bir tüp yardımıyla gaz basarak kemirgenleri öldürmeye çalışan şahsın kullandığı yöntem tartışmaları da beraberinde getirdi.

"DOĞANIN DENGESİYLE OYNAMA"

Fareleri bu şekilde zehirlemenin doğanın dengesini bozacağını ifade eden kullanıcılar, "İnsan; kendini doğanın tek hükümdarı zannediyor", "Doğanın dengesiyle oynama... Yarın o fareleri arayacak hale gelirsin" şeklinde yorumlar yaptı.