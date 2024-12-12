Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Leeds'te yaşayan 77 yaşındaki Gloria Linton, bakım personelinin gerekli ekipmanı kullanmaması sonucu taşınabilir tuvaletten düşerek hayatını kaybetti. Lifeway Care şirketinin çalışanları, önceki uyarılara rağmen 'rotunda' adı verilen kaldırma cihazını kullanmayı ihmal etti.

12.12.2024 16:50
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Leeds'te yaşayan 77 yaşındaki Gloria Linton, bakım personelinin gerekli ekipmanı kullanmaması sonucu taşınabilir tuvalette sıkışarak hayatını kaybetti.

2 Aralık'ta yayınlanan adli tıp raporuna göre, Lifeway Care şirketinin çalışanları, önceki uyarılara rağmen 'rotunda' adı verilen kaldırma cihazını kullanmayı ihmal etti. Toplum Sağlığı Vakfı, personelin bu cihazı kullanmama alışkanlığını daha önce de tespit etmişti.

6 Ağustos 2022'de iki bakım görevlisi, Gloria'ya tuvalet ve duş sonrası ıslak zeminde yardım ediyordu. Taşınabilir tuvalet olarak kullanılan bir klozette oturan Gloria'yı kurulamak ve nemlendiricisini sürmek için kaldırmaya çalışan görevliler, bunu elle yapmayı tercih etti.

Gloria'yı klozete geri yerleştirmeye çalışırken, bacakları uygunsuz bir açıyla konumlandırıldı ve oturağın boşluğundan kayarak sıkıştı. Göğüs altından sıkışan yaşlı kadın, acil servis ekipleri geldiğinde kurtulmaya çalışırken her iki kaburga kafesinde de kırıklar oluştu.

On yedi gün sonra, 23 Ağustos'ta, bu kırıkların doğrudan neden olduğu zatürre sonucu hayatını kaybetti.

Adli tıp uzmanı raporunda, "Eğer Rotunda cihazı kullanılsaydı, Gloria'nın bacaklarının klozet oturağının ön kısmındaki boşluktan geçebileceği bir açıyla oturtulması pek olası değildi" ifadelerine yer verdi.

Bakım şirketinin rapora yanıt vermesi için son tarih 27 Ocak olarak belirlendi.

Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gakko 23:
    Gitmiş kurtulmuş 0 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    ne kadar detaylı bir haber hazırlamışsınız tebrik ediyorum. Türkiye'de pardon dünyada araştırmacı gazeteci de varmış bunu da öğrendik. Bizim haberciler: Dünya bunu konuşuyor, kadının ölümü çok şaşırtıcı, bir kadın tuvalete skıştı ve öldü, kadın tuvalete sıkıştı daha sonrasında öldü. tuvalet can aldı bir kadın tuvalete sıkıştı. daha sonrasında öldü. katlanabilir tuvalet te kadının hayatına mal oldu. oldu mal hayatına kadının. Boktan bir muhabbet oldu. temsili bizim medya. 0 0 Yanıtla
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