TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı - Son Dakika
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Yaşam

TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasına ait olduğu belirtilen bir adisyondaki fiyatlar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

14.02.2025 14:55  Güncelleme: 15:09
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Restoranlara kıyasla daha uygun fiyatlarıyla bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına ait olduğu iddia edilen bir adisyon, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

TBMM Lokantası'ndaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

FİYATLAR PİYASANIN ÇOK ALTINDA

Söz konusu adisyonda, yemek fiyatlarının piyasanın çok altında olduğu görülürken, birçok kullanıcı "Vatandaş yüksek enflasyonla mücadele ederken, Meclis'te bu kadar uygun fiyatlar adil mi?" sorusunu sorarak tepkilerini dile getirdi.

TBMM Lokantası'nın güncel fiyat listesi:

  • Hasan paşa köfte: 66 TL
  • Kuzu Şiş: 175 TL
  • Fıstık şöleni: 18 TL
  • Mevsim salata: 24 TL
  • Keşkekli kuzu incik: 72 TL
  • Izgara köfte: 160 TL
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Tosbaa:
    Ben evde sooğğan ekmek yiyorum reizzzzzz sen çok yasaaaaaa 300 5 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Yiyin ağalar yiyin sonra birbirinize sallayın bizde size inanalım 166 1 Yanıtla
  • Fırat Gökmen:
    alın size meclis ve vekil vay be ülkenin bekası vatandaşın derdi tasasını gidercek kravatlilar öyle mi haram zehir zıkkım olsun başka ne diyelim 88 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Asgari üçret neden düşük kaldı anlaşıldı.Meclisteki lokantaya göre belirliyorlar galiba benim hakkımı kim yiyorsa haram olsun 84 1 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    Vallahi bizim bu fiyata bile yeme gücümüz yok. 76 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    afiyet olsun bu kadar enayi varken pahalı yemek mi yicek vekiller 83 milyon insan onlar için çalışıyor pahalı bile 72 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Vatandaş olarak biz niye bu fiyatlara yiyemiyoruz, açıklaması varmı? Yapabildiğim tek şey, haram etmek. 57 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Hayat size güzel!!! 51 0 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    ye kürküm ye 42 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    garip grubanin hakkı var bu yemeklerde 39 0 Yanıtla
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