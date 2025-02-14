Restoranlara kıyasla daha uygun fiyatlarıyla bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına ait olduğu iddia edilen bir adisyon, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Söz konusu adisyonda, yemek fiyatlarının piyasanın çok altında olduğu görülürken, birçok kullanıcı "Vatandaş yüksek enflasyonla mücadele ederken, Meclis'te bu kadar uygun fiyatlar adil mi?" sorusunu sorarak tepkilerini dile getirdi.
TBMM Lokantası'nın güncel fiyat listesi:
Son Dakika › Yaşam › TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı - Son Dakika
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