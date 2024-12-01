Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü - Son Dakika
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Yaşam

Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü

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İzmir'de yaşayan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale'nin evde yemek yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eşiyle ayrı yaşayan Kale, çocuklarına hem annelik hem babalık yaptığını belirtti. İşten eve döndükten sonra evi topladığını ve yemek yaptığını ifade eden Kale, çocuklarının sevinçlerinin tüm yorgunluğunu aldığını söyledi. Ayrıca, Kale, çocuklarının gelecekleri için sigortalı bir iş aradığını da belirtti.

01.12.2024 20:11  Güncelleme: 20:38
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İzmir'de gündelik işlerde çalışan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale'nin evde evlatlarına yemek yaptığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

İşten gelir gelmez kolları sıvıyor, herkes fedakar babayı konuşuyor

"BENİM BABAM BİR DAHİ BİLİYOR MUSUNUZ?"

Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

İşten gelir gelmez kolları sıvıyor, herkes fedakar babayı konuşuyor

HEM ANNELİK HEM DE BABALIK YAPIYOR

Baba İbrahim Kale, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi. Demir doğrama ustası olduğunu ifade eden Kale, " Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.

İşten gelir gelmez kolları sıvıyor, herkes fedakar babayı konuşuyor

Kale, yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını belirterek, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini anlattı. İşten sonra eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini ifade eden Kale, "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa geçmek istiyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.

İşten gelir gelmez kolları sıvıyor, herkes fedakar babayı konuşuyor

"SİGORTALI BİR İŞ İSTİYORUM"

Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi. Yevmiyeyle çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

İşten gelir gelmez kolları sıvıyor, herkes fedakar babayı konuşuyor

"PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su Kale ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi. Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten Yağmur Su, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." diye konuştu. Uçakları çok sevdiğini anlatan Yağmur Su, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir yandan öğretmen de olmak istiyorum ama en çok pilot olmak istiyorum." dedi.

Ev işlerinde ablasıyla babasına yardım eden 7 yaşındaki Yusuf Kale de büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

İşten gelir gelmez kolları sıvıyor, herkes fedakar babayı konuşuyor
Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü

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Son Dakika Yaşam Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan murat Acet:
    Bi ev alalım 5 bin kişi bin’er tl verelim. Ben varım 71 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Helal Olsun böyle babalara can feda 70 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanki Bir Sizmi Mağdursunuz Onca İnsanlar Var İzmir Büyükşehir belediyesine Başvur Böyle Kendini Küçük Düşünüyorsun 0 67 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunların annesi anne olamaz olsa olsa acayip bir yaratık olur yazıklar olsun ona 31 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Ayhan bende varım 23 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    oo..ana kaçmış hersey mücadele veren baba herkes den çocuk yapmayın önce bakın ana baba olmaya layık mi 8 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    malesef bende aynı duruma düşecem. kizlarima can feda...şimdiki kadınlar malesef ne annelik nede kadınlık yapıyor... 3 0 Yanıtla
  • Mücahit ÇATAL:
    Allah yardımcınız olsun 1 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    değerli kardeşim aynı durumda bende varım 17 yaşında erkek çocuğuma 8 yıldır hem baba hem anneyim şükür kimseye muhtaçlığım olmadı Allah yardım ediyor şükür yemek temizlik işim zor biraz ama olsun buda hatın bir tadı 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Doğrucuk:
    m.u{8c1b584 VFED..CL. .F....ID 0,154-816,534 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 0 0 Yanıtla
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