Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Zor Günler Geçiren Balıkçılara Malzeme Desteği Sağladı

Yaşam

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ekonomik anlamda zor günlerden geçen balıkçı esnafına destek olmak amacıyla tekne bakım malzemesi desteği sağladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri ve Toptancı Hali'nde düzenlenen törende, tekne bakım malzemeleri balıkçılara teslim edildi. Destek kapsamında il genelinde faaliyet gösteren 8 su ürünü kooperatifine kayıtlı toplamda 155 küçük ölçekli balıkçıya, epoksi macun, antifouling boya ve beyaz yağlı boya desteği yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Yaşar Karayel, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Fatih Bakanoğulları ve Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun konuşma yaparak verilen destekten ötürü başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

"Bütün Esnafımızın Sonuna Kadar Yanındayız"



Konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminin yanında olacaklarını vurgulayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, "Mavi gözlü şehrimizin, Tekirdağ'ımızın ruhunu yaşatan ve zenginliğimiz, güzelliğimiz denizlerden en verimli şekilde faydalanmamızı sağlayan kıymetli balıkçı esnafımıza yönelik düzenlediğimiz tekne bakım desteği programımıza hoş geldiniz. Maalesef işletme maliyetlerimiz giderek yükseldi, alım gücü azaldı. Cebimizdeki para azaldıkça azaldı."

"Ekonomik kriz, her yerde, her alanda, her ölçekte esnafımızı, üreticimizi, hemşehrilerimizi olumsuz anlamda etkiliyor." diyen Başkan Yüceeer, sözlerine şöyle devam etti;

"İşte biz de demiştik ki: Darda olan, zorda olan, bize ihtiyaç duyan üreticilerimizin, esnafımızın ve hemşehrilerimizin yaşamın her evresinde yanlarından olacağımızın sözünü vermiştik. Bugün de o sözlerden birini tutmak için buradayız. Elbette verilen destek, çok büyük değil. Balıkçı esnafımızı elbette kurtaracak bir destek değil. Ama biz bugün bunun fakında olarak, sizlere bir moral, bir umut ve bir katkı; bir nebze de olsun sizi rahatlatacak, daha güvenli, daha verimli bir şekilde ekmeğinizi alın teriyle denizden çıkarmanıza bir katkı sağlamak için buradayız.

Bunun farkındayız. Geçtiğimiz hafta burada üreticilerimize fide desteklerimiz oldu. Diğer alanlardaki desteklerimizi sürdürüyoruz. Burada üreticilerimize tekne bakım malzemesi olarak vereceğimiz macun ve boyalar siz kıymetli balıkçı esnafımıza bir nebze de olsa katkı sunacaktır. Biz bu süreçten sonra da sizlerin ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda bütün esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Bu desteklerimizi ve daha fazlasını inşallah önümüzdeki süreçte artırarak devam edeceğiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz malzeme desteğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sizlere bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Hem denizimizden hem toprağımızdan hem sofralarımızdan inşallah bereket fışkırsın diyorum. Rast gele. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı, kooperatif üyesi ve 12 metreye kadar teknesi olan toplam 155 küçük ölçekli balıkçıya malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.