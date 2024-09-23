Tekzip Metni

Yaşam

17/09/2024 tarihinde Antalya Düşünce Platformunun ismi kullanılarak "Antalya Düşünce Platformu'n da isim değişikliği" başlığı ile hiçbir gerçekliği bulunmayan iddialar basın da yer bulmuştur. Antalya Düşünce Platformunun itibarını zedelemeye yönelik yayınlanan bu asılsız iddiaları tekzip ediyor ve cevaplarımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz.

Antalya Düşünce Platformu, 2023 yılı Ocak ayında gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuştur. Antalya'nın, sosyal, kültürel, ticari faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak, Antalya'yı yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yeterliliğe sahip insanlarımızın faaliyetlerini takip etmek ve öneriler sunmak, olgunlaşmış sorun ve çözüm önerilerini de yerel, bölgesel, ulusal kurum ve kuruluşların yetkin yöneticileriyle paylaşarak sadece eleştirel düşünceyi değil; olgun ve yapıcı düşünceyi amaçlayan bir eylemi ilke olarak kabul etmiş bir sivil toplum kuruluşudur.

Kendi sorumluluk ve iş alanlarında başarılı olmuş yetkin üyeleri ile bu misyonunu yerine getirmeye çalışan bir platform olan Antalya Düşünce Platformu bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı, Antalya Valiliği, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya'mızın birbirinden değerli Belediyeleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte işbirliği yaparak birçok projeye imza atmış ve çalışmalarına bu doğrultuda devam etmektedir.

Antalya Düşünce Platformunun isim değişikliğine gittiğine ilişkin yalan haberlerle platformun itibarını zedelemeye çalışan ve daha önceden yollarımızı ayrılmış olduğumuz kişinin Antalya Düşünce Platformu adına görüş bildirme yetkisi yoktur. Hiçbir gerçekliği bulunmayan mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği, kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Antalya Düşünce Platformu Divanı