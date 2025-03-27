"Teravihe gidiyorum" diyerek ailesini kandırıp o anları da kayda aldı - Son Dakika
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Yaşam

"Teravihe gidiyorum" diyerek ailesini kandırıp o anları da kayda aldı

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Bir genç kız, ailesine ''teravihe gidiyorum'' diyerek evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştuğu anları sosyal medyada paylaştı. Videoda, ailesinin erkek kardeşine daha fazla özgürlük tanıdığını dile getiren genç kızın görüntüleri kısa sürede viral oldu.

27.03.2025 11:02
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Ailesine "teravihe gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kız, dışarıda kıyafetlerini değiştirip en yakın arkadaşıyla buluşmaya gittiği anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"ALLAH'IM SEN BENİ AFFET"

Videoda, ailesinin erkek kardeşine daha fazla özgürlük tanıdığını savunan genç kız, "Erkek kardeşim saat 00.30'da 01.00'de eve gelmesine rağmen izin veren babam, ben saat 21.00'de eve geldiğimde deliriyor. Bu yüzden üzgünüm. Allah'ım sen beni affet... Bugün teravihe gideceğim diye yalan söyleyip dışarı çıktım ve en yakın arkadaşımla buluşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

"KIZ KAPALI DEĞİL, NAMAZ İÇİN ÖYLE GİYİNMİŞ"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Allah ailesinin yardımcısı olsun", "Baban dahil herkes öğrendi", "Çok üzücü maalesef", "Kız kapalı değil namaz için öyle giyinmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

"Teravihe gidiyorum" diyerek ailesini kandırıp o anları da kayda aldı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Teravihe gidiyorum' diyerek ailesini kandırıp o anları da kayda aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • selami inel:
    akp nin Türkiyesi 153 251 Yanıtla
  • 1837837:
    ahlak örtüsü başında değil kalbinde olsun 273 22 Yanıtla
  • AHMET KERKÜKLÜ:
    Babanı belkide kandırabilirsin ama Allahı asla kandıramazsın. gece gece dışarda ne gezeceksin sonrada başına birşey geldi mi ortalığı yıkarsın. Allah ailene sabır versin 190 24 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Özgürlük kaçınılmaz 40 88 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    Akp li değilim ama Akp nerenize battı da bo konuyu partiye getirdiniz.siz kafe ye gidince ahlaksız mı oluyor sunuz 92 31 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    açık açık konuş saydı demekki içinde yok 90 9 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Allah münafıklar ile ikiyüzlü kişiler hakkında neler söylemiş Kuran da bir oku. Sonra ister kapanırsın ister açılırsın. Bu tavrın seni örnek alacak yüzlerce kişinin vebalini yüklenirken. Gayrı sen bilin 78 13 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bize ne o babanla senin aramda bizim şeyimizde değilsiniz 69 9 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Hayırsız evlat 51 8 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Yani ergen gençlere örnek oldum diyor 40 4 Yanıtla
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