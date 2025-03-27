"Teravihe gidiyorum" diyerek ailesini kandırıp o anları da kayda aldı

Ailesine "teravihe gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kız, dışarıda kıyafetlerini değiştirip en yakın arkadaşıyla buluşmaya gittiği anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"ALLAH'IM SEN BENİ AFFET"

Videoda, ailesinin erkek kardeşine daha fazla özgürlük tanıdığını savunan genç kız, "Erkek kardeşim saat 00.30'da 01.00'de eve gelmesine rağmen izin veren babam, ben saat 21.00'de eve geldiğimde deliriyor. Bu yüzden üzgünüm. Allah'ım sen beni affet... Bugün teravihe gideceğim diye yalan söyleyip dışarı çıktım ve en yakın arkadaşımla buluşmaya geldim" ifadelerini kullandı.

"KIZ KAPALI DEĞİL, NAMAZ İÇİN ÖYLE GİYİNMİŞ"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Allah ailesinin yardımcısı olsun", "Baban dahil herkes öğrendi", "Çok üzücü maalesef", "Kız kapalı değil namaz için öyle giyinmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.