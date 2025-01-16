The Mill Coffee Kahve Uzmanı Zeynep Teymur: 'Kahve Bir Kültürdür'

Yaşam

Kahve, su ve çaydan sonra dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Kahve tüketim alışkanlıkları ve kahve kalitesinin ayrıntıları hakkında bilgi veren The Mill Coffee Kahve Direktörü Zeynep Teymur, kahve kültürünün dünya genelindeki yaygınlığından, Türkiye'nin kahve tarihine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Kahve Kültürü: Dünya ve Türkiye Perspektifinden

Zeynep Teymur, kahvenin küresel popülaritesine değinerek, "Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Su ve çayın ardından üçüncü sırada yer alıyor ve hemen hemen her ülkede tüketiliyor. Ancak kahve tüketimi, iklim, toplumsal ve ekonomik şartlara göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, Finlandiya yıllık kişi başına 12 kilogram kahve tüketimiyle dünyada lider. Onu Norveç, İzlanda, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkeleri izliyor," dedi.

Brezilya'nın hem kahve üretiminde hem de tüketiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Teymur, " Amerika Birleşik Devletleri'nde filtre kahve kültürü oldukça yaygın. Kahveye kolay ulaşım ve uygun fiyat politikaları tüketimi artırıyor. Ayrıca Asya'da Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkelerde kahve zincirlerinin artışı dikkat çekiyor. Çin'de özellikle gençler arasında kahve giderek daha popüler hale geliyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kahve tüketim alışkanlıklarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Teymur, Osmanlı İmparatorluğu'nun kahveyi Avrupa'ya taşıyan kültürlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Türk kahvesi kültürü, toplumumuzda oldukça eski ve köklü bir gelenek. Türk kahvesi hâlâ her evde bulunan bir içecek ve misafir ağırlamada önemli bir yere sahip. Bunun yanı sıra üçüncü dalga kahve hareketinin yaygınlaşması ve modern şehirleşme ile birlikte nitelikli kahve tüketimi artmış durumda." dedi.

Avrupa'da Kahve Tüketimi

Teymur, Avrupa'da kahve tüketiminin yüksek olmasının nedenlerini de şu sözlerle açıkladı:

"Avrupa'da kahve tüketimi sadece iklimsel faktörlere bağlı değil. Soğuk iklimin sıcak içeceklere olan ihtiyacı artırdığı doğru, ancak sosyal ve ekonomik faktörler de büyük rol oynuyor. Genç ya da yaşlı fark etmeksizin nüfusun dışarıda vakit geçirme alışkanlıkları, kahve kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Türkiye'de ise kahve içmek sosyal bir ritüel olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin misafirlerimize şık fincanlarda Türk kahvesi ikram etmek kültürümüzün bir parçası. Ayrıca fal bakma alışkanlığı da kahve tüketiminin toplumda yaygınlaşmasında etkili oluyor."

Kahvenin Kökeni ve Ticaretin Bugünkü Durumu

Kahvenin kökeni hakkında da bilgiler paylaşan Teymur, "Kahve ilk olarak Etiyopya'da ortaya çıktı, ancak içilebilir hale Yemen'de geldi. 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na, 17. yüzyılda ise Avrupa'ya yayıldı. İlginç bir şekilde kahvenin çıkış noktalarından biri olan Yemen, ekonomik şartlar nedeniyle kahve ticaretinde geride kalmış durumda. Buna rağmen Yemen kahvesi, dünyanın en kaliteli kahvelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak üretim sınırlı olduğu için oldukça pahalı," dedi.

Kaliteli Kahve Üretiminin Öne Çıkan Unsurları

Zeynep Teymur, kaliteli kahve üretiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

"Birincisi, çekirdek kalitesi her şeyden önemlidir. Kahvenin lezzetini belirleyen en önemli faktör çekirdeğin kalitesidir. Bu nedenle yalnızca nitelikli kahve çekirdekleri tercih edilmeli. Nitelikli çekirdeklerin puanı 8,6'nın üzerinde olmalıdır. Ayrıca, karışım ya da düşük kaliteli çekirdeklerin kullanılmaması büyük önem taşır."

Teymur, kavurma yönteminin de kahve lezzetinde belirleyici bir faktör olduğunu vurguladı:

"Çekirdeğin cinsine ve kalitesine göre kavurma işlemi özelleştirilmelidir. Her çekirdek farklı bir sıcaklık ve süreye ihtiyaç duyar. Bu süreç, artizan kavurma olarak bilinir ve her aşamasında özen gerektirir. Kavurma sonrası çekirdeklerin doğru şekilde havalandırılması ve saklanması lezzetin korunması için hayati önemdedir."

Son olarak, paketleme sürecine dikkat çeken Teymur, "Doğru paketleme, kahvenin lezzetini ve tazeliğini korumak için vazgeçilmez bir adımdır. Tüketicilerin kahve içtiklerinde çekirdeğin tüm lezzet notalarını alabilmeleri, kaliteli bir deneyim sunmak açısından oldukça önemlidir," diyerek sözlerini tamamladı.