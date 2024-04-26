Titanic Faciasında Kullanılan Cep Saati Müzayedede Satışa Çıktı

Yaşam

Astor, 1912 yılında Atlantik Okyanusu'na batan gemideyken, hamile eşi Madelaine'i bir cankurtaran botuna bindirdikten sonra gemide kalmıştı. Daha önce gemiden kaçmayı denemiş ancak engellenmişti. Son görüldüğünde bir yolcuyla sohbet ederken sigara içiyordu ve bir hafta sonra cesedi denizden çıkarıldı.

Astor'un üzerinde baş harfleri kazınmış 14 ayar altından bir Waltham marka cep saati bulunuyordu. Bu saat, Wiltshire, Devizes'deki Henry Aldridge & Son Auctioneers tarafından 150,000 sterline satışa sunuldu. Astor'un oğlu Vincent saati tamir ettirip 1935 yılına kadar kullanmış, daha sonra vaftiz oğlu William Dobbyn'a devretmişti.

Saat, 1990'lı yıllarda bir özel koleksiyoncu tarafından satın alındı ve Washington DC'deki Ulusal Coğrafya Sergisi ile Missouri'deki Titanic Müzesi gibi çeşitli yerlerde sergilendi.

Müzayede uzmanı Andrew Aldridge, saatin Titanic hatıraları arasında en dikkat çekici parçalardan biri olduğunu belirtti. Saat, facianın ardından yedi gün boyunca Atlantik'in dondurucu sularında kaldığı için muhtemelen çalışmıyor ve hasar görmüş olabilir.