Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Doğacan Taşpınar, 45 yaşında hayatını kaybetti. Balca Yücesoy ile evli olan Doğacan Taşpınar'ın ölümü, ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin bir bilgi açıklanmadı.

"GENÇ YAŞTA KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Sevgili meslektaşımız Doğacan Taşpınar'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere, tüm arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz.'

DOĞACAN TAŞPINAR KİMDİR?

Doğacan Taşpınar 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 2001 yılında Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan'ın kurduğu Tiyatro Topluluğu'nda aktif sanat hayatına başladı. 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı.

"Sezuan'ın İyi İnsanı", "Teneke", "Tersine Dünya", "Günün Adamı", "Yağmurcu", "Çiçek", "Patron", "Böcek", "Pırtlatan Bal", "Azizce", "Dava", "Aşk Bu Mu?", "Külhanbeyi Müzikali" ve "Sokak Kızı İrma" gibi birçok oyunda rol aldı. Taşpınar, "Küçük Kadınlar" dizisiyle de izleyici karşısına çıkmıştı.