Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafikteki düzenlemelerle ilgili yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin 32 maddelik bir tasarının hazırlandığını açıkladı. Bu taslakta kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı cezalar, 2-3 katı oranında artacak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme suçu da yeniden düzenlenecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlayamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde.

HIZ SINIRINI 5 KERE AŞANLARIN EHLİYETİNE 3 YIL EL KOYULACAK

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti önümüzdeki günlerde Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için yeni yasa teklifi vermeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı raporlar ve etki analizleri kapsamında son iki yılda meydana gelen trafik kazalarının sebepleri masaya yatırıldı. 200 maddelik kanunda, 32 maddede değişikliğe gidilmesi uygun görüldü. Edinilen bilgiye göre, trafik cezaları oransal olarak yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak. Kırmızı ışık ve aşırı hız ihlalinden kaynaklı cezalar caydırıcı hale getirilecek. Bu kapsamda, kırmızı ışık kuralını bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücülerin ehliyetlerine 3 ay süreyle el konulacak. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 135 gün, aynı suçu bir yıl içinde üç kez işleyenlerin sürücü belgelerine 180 gün süreyle el konulacak. Hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN YANDI

Alkollü araç kullananların sürücü belgesine en az bir yıl süreyle el konulacak. 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen 6 aylık ehliyette el koyma cezası 1 yıla çıkarılacak. Üst sınırı 5 yıl ehliyete el konulması olan bu cezanın iki katı oranında artırılması da gündemde. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması da gündemde.

YETERLİLİĞİ OLMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Ehliyet alma şartları da değiştirilecek. İleri yaşta araç kullanmada kaynaklı trafik kazaları da bu kapsamda değerlendirilecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde. Fiziksel ve psikolojik yeterliliği olmayan 65 yaş üstü sürücüler trafiğe çıkamayacak. 65 yaş üstü her sürücü her yıl bir kez bu testlerden geçecek.