Gaziantep'te görev yapan bir trafik polisi, kamuoyunda sıkça dile getirilen "trafik polisleri ceza kotası dolduruyor" iddialarına açıklık getirdi. Polis memuru, trafik cezalarında kota uygulaması olmadığını ve yazılan cezaların tamamen kural ihlallerine dayandığını belirtti.
"Kota doldurma gibi bir şey yok" diyen trafik polisi, "Trafik cezasında kota olmaz, sınır da yok. Bunlardan prim de almıyoruz. Böyle bir şey olsaydı kimse düzgün gezemezdi" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Yaşam › Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü - Son Dakika
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