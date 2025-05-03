Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü

Kamil Toygar :

valla bundan 3 sene önce Sivas’ta çalıştım orada meşhur tek cadde var valiliğin orda vodafone önünde resim yok kayıt yok herkese orada yaya üstünlüğü ihlali diye ceza yağdı itirazlar edildi eve gönderilen ceza makbuzu delil ispattır dedi mahkeme bunun üzerine bir süre sonra polislerle muhatap oldum kendi arkadaşları trafikçileri hiç sevmiyorlardı onu söyleşiler beni trafik polisle tanıştırdılar bir müddet sonra sordum cezaları delil yok fotoğraf yok nasıl ceza olur dedim adam abi kota var talimat geliyor dedi onu doldurmamız lazım bu meydanda yabancı plaka görürsek önce onlara yazıyoruz senin plaka başka ile ait ondan yemişsindir dedi bana bir not defteri gösterdi plakalar yazılı abi bunlar bizim kurtarıcımız dedi bunlar ticari taksi plakaları gün içinde sayısız her yere gidip geldikleri için kotayı dolduramazsak bu plakaların içinden seçip ceza yazıp makbuzu gönderiyoruz dedi. millete masal anlatmayı bırakın 2025 bütçe görüşmesinde gelir olarak cezalardan gelecek rakam vardı haber yapıldı bu millet balık hafızalı değil bırakın algıyı