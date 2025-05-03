Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü - Son Dakika
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Yaşam

Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü

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Gaziantep'te bir trafik polisi, kamuoyunda sıkça dile getirilen ''ceza kotası'' iddialarını yalanladı. Polis, trafik cezalarında herhangi bir kota ya da prim sisteminin olmadığını belirterek, cezaların yalnızca kural ihlali yapanlara uygulandığını söyledi. ''Böyle bir sistem olsaydı kimse düzgün gezemezdi'' diyerek, söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı.

03.05.2025 09:08
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Gaziantep'te görev yapan bir trafik polisi, kamuoyunda sıkça dile getirilen "trafik polisleri ceza kotası dolduruyor" iddialarına açıklık getirdi. Polis memuru, trafik cezalarında kota uygulaması olmadığını ve yazılan cezaların tamamen kural ihlallerine dayandığını belirtti.

"TRAFİK CEZASINDA KOTA OLMAZ"

"Kota doldurma gibi bir şey yok" diyen trafik polisi, "Trafik cezasında kota olmaz, sınır da yok. Bunlardan prim de almıyoruz. Böyle bir şey olsaydı kimse düzgün gezemezdi" ifadelerine yer verdi.

Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, trafik, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ramazan yazar:
    ozaman ne olduda her köşede pusuya yatiliyor..trafigin onemsiz oldugu veya mahalle iclerinde dahi emniyet kemeri uygulamalari yapiliyor..cep telefonuna eline alana ceza kesilioyor.ve son 6 aydir heryerde ceza kontrol uygulama..kimsenin bilmedigi bir tehlikemi ortaya cikti.. 102 103 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Okadar salak saçma yorumlar varki diyorki devlet her köşeye pusuya yatıyor 50 ile gidiyoruz 51 le ceza yiyoruz vs ya siz gerizekalı mısınız kanun ve kural vardır buna herkes uyacak demkki hep kural ihlali yapıyor düzgün sürüş yapmıyorsunuz neden şikayet ediyorsunuz polisimiz anlatmaya çalışmış bunlar yok ama sizde kural ihlali yapıyor sunuz ki gerçekten buna ihtiyaç olsa siz araç kullanamazsınız tebrik ediyorum demekki kural sızlığa göz yumuyor sunuz kural kuraldır acımayın 124 43 Yanıtla
  • mert çelik:
    50 km hız sınırı olan yerde 51 km ıle gıdece ceza yasılması gıbımı..yada sarı ısıkta tam gecerken kırmızıya donerken 1 sanıye farka ceza kesılmesı gıbımı 68 67 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Çok inandırıcı değil anlattıkların, size emir gelmese motora binip devriyeye çıkamazsınız. 52 66 Yanıtla
  • Murat Biçer:
    ceza kotası olmazsa o seneki bütçede neden cezalardan gelecek para var. her sene neden arttırmak için uğraşıyorlar 55 24 Yanıtla
  • 033248:
    Bize böyle iletişimi iyi bir trafik polisi denk geldi de biz mi nankörlük yaptık :) 58 8 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Prim alıyorlar diyen yok. Prim mi alıyorlar yoksa diyen çok. Bir sürü trafik polisi alındı. Sanırım maaşınızı çıkarın deniyor. 31 24 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Şehir efsanesi değil gerçek geç bunları herkes biliyor iktidara yaranmak için elimizden geleni yapın 17 28 Yanıtla
  • Apple User:
    kota falan yoktur belki uygulamalar oldukça zaten istenilen alınır 20 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    O zaman bu kadar trafik polisine gerek yok, çünkü ceza kesmeyince sen çalışmıyorsun o zaman diyorlar, sayıları az olsa bu sorun olmaz ve denetimler azalır. Az denetim az ceza, zaten çoğu yerde kamera var. 16 13 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    O kadar şuç oranı fazlası varken az bıle yapıyorlar müste haktır 22 5 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    ceza akıllandırır. trafik poliside Angaralı belli 20 6 Yanıtla
  • Atalay k:
    Adam gibi kullanmayıp polise kızıyorsunuz. Adam olun ceza yemeyin. Kapiş 18 8 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    hadi ordan çekici kotası var inanmayın 8 9 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    valla bundan 3 sene önce Sivas’ta çalıştım orada meşhur tek cadde var valiliğin orda vodafone önünde resim yok kayıt yok herkese orada yaya üstünlüğü ihlali diye ceza yağdı itirazlar edildi eve gönderilen ceza makbuzu delil ispattır dedi mahkeme bunun üzerine bir süre sonra polislerle muhatap oldum kendi arkadaşları trafikçileri hiç sevmiyorlardı onu söyleşiler beni trafik polisle tanıştırdılar bir müddet sonra sordum cezaları delil yok fotoğraf yok nasıl ceza olur dedim adam abi kota var talimat geliyor dedi onu doldurmamız lazım bu meydanda yabancı plaka görürsek önce onlara yazıyoruz senin plaka başka ile ait ondan yemişsindir dedi bana bir not defteri gösterdi plakalar yazılı abi bunlar bizim kurtarıcımız dedi bunlar ticari taksi plakaları gün içinde sayısız her yere gidip geldikleri için kotayı dolduramazsak bu plakaların içinden seçip ceza yazıp makbuzu gönderiyoruz dedi. millete masal anlatmayı bırakın 2025 bütçe görüşmesinde gelir olarak cezalardan gelecek rakam vardı haber yapıldı bu millet balık hafızalı değil bırakın algıyı 7 5 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Prim alınmadığına kabulüm kesilen cezalar o bölgedeki müdürlüğün başarısı ve çok çalıştıklarını gösterir diye birbirleriyle kıyaslamalar yapılır istatistikleri istatistikler çıkartılır. Her yılın bütçe planında cezalardan bütçeye ne kadar gelir sağlanılacağı belirtilir ve miktar öngörülür selamünaleyküm. 7 4 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ceza garantili eds sistemi izele kurdurtmayı bu millet gordu.canakkale birsa vs rezillik 4 4 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Yersen öyle.Memurun çıkıp ortaya tv, radyoya konuşması yasak itibar olmaz. 1 1 Yanıtla
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