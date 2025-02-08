TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz - Son Dakika
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Yaşam

TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu 5 il sırasıyla Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis oldu.

08.02.2025 11:11
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. Açıklanan verilere göre; Türkiye'nin en az nüfusa sahip illeri de belli oldu

İşte nüfus yoğunluğu en düşük olan 5 il:

Bu illerin düşük nüfuslu olmasının temel sebepleri arasında göç, ekonomik olanakların sınırlı olması ve coğrafi koşullar gösteriliyor. Özellikle Bayburt, üst üste yıllardır Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, bu bölgelerde nüfus artışını teşvik etmek için farklı projeler üzerinde çalışıyor. Ancak uzmanlar, tersine göçün sağlanabilmesi için iş imkânlarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

YABANCI NÜFUS AZALDI

Öte yandan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 701 BİN 602'YE ÇIKTI

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişiyle Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişiyle İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişiyle Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişiyle Antalya izledi.

YAŞLI NÜFUS ARTTI, ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Türkiye'nin 2007 ve 2024 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2023'te 34 olan ortanca yaş, 2024'te 34,4'e çıktı. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 33,2'den 33,7'ye, kadınlarda ise 34,7'den 35,2'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımında Sinop, 43,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 42,9'er ile Giresun ve Kastamonu izledi. Öte yandan 21,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 23 ile Şırnak ve 24,5'er ile Ağrı ve Siirt takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 42,5 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il olarak belirlendi. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 21 ile Şanlıurfa olarak tespit edildi. Kadınlarda 44,3 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.

TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye\'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz

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Son Dakika Yaşam TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mirac Gülaç:
    bunlar hep yük devletin sırtında. bağlayın komşu illere ilçe olarak. 83 bin nüfus ilmi olur 65 4 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Tüik diyorsa yalandır. 48 6 Yanıtla
  • Apple User:
    bu kadar nüfus benim oturduğum sitede var İstanbul’da , hangi akla hizmet bu ilçeleri il yapıp kamu imkanlarını gereksiz yere israf etmek ,TBMM de de aynı israf her ili bir vekil temsil edecekken 600 vekile dünyanın masrafı ve ayrıcalıkları…. yazık memleketime. 22 1 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ne ise yarıyor bu tüik hemen kapatılmalı. 12 2 Yanıtla
  • Apple User:
    KİLİSTE TÜRK ÇOK KALMADIGI İÇİNDİR GEÇEN HAFTA KİLİSTEYDİM ADRES SORACAM TÜRKÇE BİLENE DENK GELEMEDİM TİCARİ TAKSİCİSİ BİLE SURİYELİ 7 1 Yanıtla
  • M G:
    Bu 5 ilin toplamı ESENYURT ilçesi bile değil Nasıl il oldukları muamma ( Günüşhane ,Tunceli ) şöyle Dursun Ardahan Bayburt Kilis Bunlar il statüsüne girmeyi hak ediyor mu Nüfus Bakımından Oy uğruna yapılan yanlışlar 7 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Hepsi İstanbul’a göç etmiş, ondan olmasın? Geri yollasanız çok iyi olur.. 4 1 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    TÜİK mi :))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TÜİK rakamları açıkladı! İşte Türkiye'de en az nüfusa sahip 5 ilimiz - Son Dakika
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