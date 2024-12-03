İstanbul'u gezmeye gelen yabancı bir turist kadının Türk erkekleri için söylediği övgü dolu sözler dikkat çekti. Şehirde gezerken beğendiği erkekleri kayda alan genç kadın, Türk erkeklerine methiyeler dizdi.
Turist kadın,videosuna " Türkiye'de gözlerim bayram ediyor ve hepsi parlak cildim ile gözlerini şenlendiriyor." notunu düştü. Video sosyal medyada defalarca tıklandı.
Son Dakika › Yaşam › Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor - Son Dakika
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