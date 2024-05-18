Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül - Son Dakika
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Yaşam

Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül

Türkiye geneli ve yurt dışından katılıma açık olan Türk İş Kadınları Ödülleri töreni, iş hayatında başarılı olan kadınları bir araya getirdi. Pınar Eczacıbaşı, Zahide Yetiş, Türkan Şerbetçi, Nur Ertürk, Nermin Öztürk gibi önemli isimlerin ödül aldığı törende Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da Türk İş Kadınları ödülüne layık görüldü.

18.05.2024 15:22
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Türkiye geneli ve yurt dışından küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kurucu iş kadınlarının başvuru ile katılabildiği organizasyon, iş hayatında kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyor. Girişimci yüz iş kadınının katılabileceği tören, sivil toplum kuruluşları, sanat, cemiyet ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Pınar Eczacıbaşı, Zahide Yetiş, Türkan Şerbetçi, Nur Ertürk, Nermin Öztürk gibi önemli isimlerin ödül aldığı törende Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Türk İş Kadınları ödülü verildi.

Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül
Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül
Türk İş Kadınları Plaket Tören'inde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a ödül

Zahide Yetiş, Bedia Teymur, Kadın, Eğitim, İş Dünyası, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül - Son Dakika
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