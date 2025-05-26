Türkiye\'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gıda güvenliğini tehdit eden firmalar, Bakanlık tarafından yayımlanan kamuoyu listesine eklenirken, domuz eti satışıyla öne çıkan şehirler de dikkat çekti.

LİSTENİN BAŞINDA BURSA VE KONYA VAR

Denetimler sonucunda Türkiye'de domuz eti satışının en yoğun olduğu ilk 6 şehir belirlendi. Listeye göre Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana, domuz eti ürünlerinin en çok satıldığı iller oldu. Özellikle muhafazakâr kimliğiyle bilinen Bursa ve Konya'nın ilk sıralarda yer alması, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

TURİSTLİK ŞEHİRLER DE LİSTEDE

Antalya ve Muğla gibi yabancı turist yoğunluğu yüksek olan şehirlerin listede bulunması, domuz eti ürünlerine yönelik turistik talebi gündeme getirdi. Söz konusu ürünlerin bazı işletmelerde bilgilendirme yapılmaksızın menülere eklenmesi ise tüketici şikâyetlerinin artmasına yol açtı.

DENETİMLER ARTIYOR, LİSTELER GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, gıda ürünlerinde domuz eti tespiti yapılan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, işletmelerin ürün içeriklerini doğru beyan etmesi ve tüketicilerin etiketleri dikkatle okuması gerektiğini vurguluyor.