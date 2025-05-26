Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye\'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
26.05.2025 14:12  Güncelleme: 15:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimlerde Türkiye'de domuz eti satışının en çok satın satıldığı şehirler Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana olarak sıralandı. Gıda güvenliğini tehdit eden bazı firmalar ifşa edilirken, uzmanlar ürün etiketlerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gıda güvenliğini tehdit eden firmalar, Bakanlık tarafından yayımlanan kamuoyu listesine eklenirken, domuz eti satışıyla öne çıkan şehirler de dikkat çekti.

LİSTENİN BAŞINDA BURSA VE KONYA VAR

Denetimler sonucunda Türkiye'de domuz eti satışının en yoğun olduğu ilk 6 şehir belirlendi. Listeye göre Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana, domuz eti ürünlerinin en çok satıldığı iller oldu. Özellikle muhafazakâr kimliğiyle bilinen Bursa ve Konya'nın ilk sıralarda yer alması, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

TURİSTLİK ŞEHİRLER DE LİSTEDE

Antalya ve Muğla gibi yabancı turist yoğunluğu yüksek olan şehirlerin listede bulunması, domuz eti ürünlerine yönelik turistik talebi gündeme getirdi. Söz konusu ürünlerin bazı işletmelerde bilgilendirme yapılmaksızın menülere eklenmesi ise tüketici şikâyetlerinin artmasına yol açtı.

DENETİMLER ARTIYOR, LİSTELER GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, gıda ürünlerinde domuz eti tespiti yapılan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, işletmelerin ürün içeriklerini doğru beyan etmesi ve tüketicilerin etiketleri dikkatle okuması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir, Antalya, Türkiye, Güncel, Sağlık, Adana, Muğla, Konya, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sarıal:
    HANİ BALIKESİR MUHAFAZAKAR DI, HANİ KONYA MEVLANA ŞEHRİYDİ, HANİ DOMUZ HARAMDI, HANİ TÜRKİYE MÜSLÜMANDI, 104 10 Yanıtla
  • null:
    bence kökten yasaklanmalı ,yiyenler domuz eti yediğini bilmiyorki, millete dana eti diye domuz eti yediriyor üç kağıtçı şerefsizler 83 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ifşa etmeyeceksin efendi ticaretten men edeceksin senin bu serbestliğinden cezasızlıktan yiyiyoruz bunları 66 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Canım domuz pastırmasıyla şarap istedi. 12 31 Yanıtla
  • babasultan:
    Seninle gurur duyuyorum Can Dersim... 1 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı - Son Dakika
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