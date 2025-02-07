Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de boşanmış kişilerin oranı yüzde 5'e yükseldi. En fazla boşanmanın olduğu iller İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Hakkari ise bekar kişilerin oranının en yüksek olduğu kent olarak kayıtlara geçti.

07.02.2025 11:03  Güncelleme: 11:56
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yıl nüfus verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı arttı. Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 2014 yılında yüzde 3'ken 2024 yılında yüzde 5 e yükseldi.

İZMİR'İ MUĞLA, ANTALYA VE AYDIN TAKİP EDİYOR

Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8,09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Hiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olarak kayda geçti. Hiç evlenmeyenlerin oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 45 ile Hakkari, yüzde 44 ile Şırnak ve yüzde 39 Siirt olarak kayda geçti. Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.

HAKKARİ'DE BOŞANMA DÜŞÜK

Hakkari, aynı zamanda boşanmış kişilerin oranının en düşük olduğu il olarak kayda geçti. 13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2'nin altında bulunuyor.

KADINLARIN ORANI FAZLA

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların boşanma oranı erkeklerden daha yüksekken evli sayısında ise erkekler önde. Hiç evlenmeyenlerin sayısına bakıldığında da erkeklerin oranının daha yüksek olduğu kayda geçti.

Türkiye\'de en fazla boşanma İzmir\'de

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Son Dakika Yaşam Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    KADINLARIN ORANI FAZLA boşnmalarda nasıl yani her kadın bir erkek ile boşanmıyor mu :) 9 2 Yanıtla
  • ELİF DEMİRCÎ:
    medeniyet bunu gerktirir. 1 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de - Son Dakika
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