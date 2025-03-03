Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay - Son Dakika
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Yaşam

Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

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Ankara'da bir AVM tuvaletinde çok terlediğini belirterek saçlarını yıkayan genç kadının videosu sosyal medyada gündem oldu. Kimileri cesurca buldu, kimileri ise hijyen açısından eleştirdi.

03.03.2025 11:53
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Ankara'da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde saçlarını yıkayan genç bir kadın, o anları kayda alarak "Çok terledim ve saçlarım çok yağlı gözüküyordu" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, kadının AVM tuvaletinde tedarik ettiği bir şampuanla saçlarını yıkadığı ve ardından kurulama işlemi yaptığı görülüyor. Video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bazı kullanıcılar "Özgüvene hayran kaldım!" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da "AVM tuvaleti bunun için uygun bir yer mi?" diyerek hijyen açısından eleştiride bulundu.

Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Türkiye, Ankara, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özkan Tunç:
    Günümüz dünyasında bunlar ne ki dur daha neler göreceğiz 53 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    hazır girmişken bal peteğinin epilasyonunu da yapsaydın yumuşak yumuşak 31 16 Yanıtla
  • aragorn:
    çoğu evden aha temizdie inanın bence mantıklı sıcakta askerde derelerde akarsularda hatta tuvallette duş almaya çalışırdık 22 13 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    maymun 23 3 Yanıtla
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